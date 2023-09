5-latka znaleziona martwa w domu. Matka trójki dzieci podejrzana o morderstwo

Co się stało?

O sprawie martwej 5-latki w powiecie słupskim pisaliśmy po raz pierwszy 18 stycznia 2023 roku. Obok dziewczynki znaleziono matkę, którą przewieziono do szpitala. Prokuratura Rejonowa w Lęborku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak już po wstępnych wynikach sekcji zwłok dziewczynki, z których wynikało, że 5-latka zmarła w wyniku uduszenia, kierunek śledztwa się zmienił. Aleksandra B. jest podejrzana o zamordowanie córeczki. Kobieta ma jeszcze dwoje dzieci, które przebywają obecnie w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Matka dziewczynki usłyszała zarzut zabójstwa. Przed śledczymi milczała. - Nie ustosunkowała się do zarzutu, nie składała wyjaśnień - przekazał prokurator rejonowy Patryk Wegner. 19 stycznia Aleksandra B. została tymczasowo aresztowana.

Przedstawiciel prokuratury dodał w rozmowie z PAP, że opinia biegłych psychiatrów i psychologów z badania podejrzanej ma trafić do prokuratury w połowie września, zaznaczył, że jest ona kluczowa dla śledztwa i powinna pozwolić na zakończenie śledztwa. Badanie 33-letniej Aleksandry B. podejrzanej o zabójstwo swojej 5-letniej córki udało się przeprowadzić dopiero w połowie roku, kilka miesięcy od śmierci dziewczynki i aresztowania kobiety, która nadal przebywa na oddziale psychiatrycznym szczecińskiego aresztu. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny podejrzanej. Do tematu i kolejnych decyzji śledczych będziemy wracać w kolejnych materiałach.