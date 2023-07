Doszło do zbrodni?

Sopot. 6-letnie dziecko potrącone na przejściu dla pieszych. Chłopiec trafił do szpitala

W środę, 26 lipca po godz. 15.00 w Sopocie doszło do wypadku, w które poszkodowane zostało 6-letnie dziecko. Chłopiec na rowerze podczas pokonywania przejścia dla pieszych został potrącony przez volkswagena golfa. - Kierująca samochodem 58-letnia kobieta dojeżdżając do przejścia dla pieszych znajdującego się na ul. Malczewskiego nie upewniła się, że nie ma na nim pieszych i potrąciła 6-letniego chłopca na rowerku, który przejeżdżał przez przejście zgodnie z przepisami jako pieszy. Obok chłopca na rowerze jechała jego mama - relacjonuje sopocka policja. Poszkodowany chłopiec po udzieleniu mu pierwszej pomocy trafił do szpitala.

Kierująca golfem była trzeźwa. Apel policji do kierowców

Na miejscu policjanci wykonali oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną i elektronicznie zatrzymali prawo jazdy kierującej golfem. Sprawdzili też trzeźwość 58-letniej mieszkanki Gdyni oraz matki 6-latka i ustalili, że kobiety były trzeźwe. Funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

i Autor: KPP Sopot 58-letniej sprawczyni potrącenia funkcjonariusze elektronicznie zatrzymali prawo jazdy.

Sonda Czy Polacy są dobrymi kierowcami? tak nie nie mam zdania