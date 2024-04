Zabójstwo w Jagatowie. Anna została brutalnie zamordowana. Szczegóły zbrodni są przerażające

Zabójstwo w Jagatowie. Szczegóły zbrodni są wstrząsające

Choć z pozoru uchodzili za udane małżeństwo, Anna chciał odejść od męża. Byli w trakcie rozwodu, to nie podobało się Rafałowi. Nie chciał dać odejść żonie. Sąsiedzi mówią o 43-latku, że jest mrukiem, ale też pracowitym człowiekiem. Dlaczego doszło do tak okrutnej zbrodni? To na razie pozostaje zagadką. Od czterech dni trwa obława za mężczyzną. Śledczy są przekonani, że to on zabił Annę. Zakrwawione ciało kobiety na podwórku znalazł syn małżeństwa. To 20-latek wszczął alarm, wołając o pomoc.

Według wyników wstępnej sekcji zwłok kobieta miała liczne rany zarówno kłute jaki i kłuto-cięte oraz cięte. Sprawca zadawał rany głównie w obrębie głowy klatki piersiowej, przedramion i szyi.

Do zabójstwa doszło w niedzielę, 14 kwietnia w domu w Jagatowie koło Pruszcza Gdańskiego. Od tego dnia poszukiwany jest mąż kobiety - 43-letni Rafał Zyska. W poniedziałek, 15 kwietnia prokuratur wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu z artykułu 148 kodeksu karnego czyli zabójstwa. Do sądu został również skierowany wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, aby można było wydać za nim list gończy.

Podejrzany o zbrodnię mężczyzna uciekł w nieznanym kierunku. Policjanci rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy. Obława z udziałem psów tropiących i policyjnego drona trwa nieprzerwanie od kilku dni. Funkcjonariusze przeczesują lasy w okolicach Jagatowa, Kleszczewa, Świńcza, Warcza i Arciszewa.

- Trwa sprawdzanie wytypowanych miejsc, jednak nie przekazujemy dokładnego rejonu poszukiwań z uwagi na dobro prowadzonych czynności - mówi "Super Expressowi" mł. asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. - W terenie pracują kryminalni, policjanci prewencji, przewodnicy psów tropiących. Sprawdzane są również zapisy kamer monitoringu. Przekazaliśmy także informację do innych jednostek w kraju.

Policjanci biorą pod uwagę różne wersje, również tą, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo.

Każdy, kto ma informacje na temat miejsca przebywania mężczyzny skontaktował się Komendą Powiatową w Pruszczu Gdańskim pod nr 47 7424 222 lub pod numerem alarmowym 112. W związku z poszukiwaniami podejrzanego powstała skrzynka mailowa: [email protected], za pomocą której każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Rafała Zyski proszony jest o kontakt. Przypominamy, że pomoc w ukrywaniu się sprawcy przestępstwa zagrożona jest karą do 5 lat pozbawienia wolności - podkreślają funkcjonariusze z regionu.

Źródło: SE.pl, PAP