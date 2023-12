i Autor: Shutterstock W czasie imprezy świątecznej w Gdańsku, pod jednym z tamtejszych klubów, doszło do ataku nożownika. Wszystko działo się w nocy z 24 na 25 grudnia, zdj. ilustracyjne

Wśród ludzi wybuchła panika

Atak nożownika w czasie imprezy świątecznej w Gdańsku! "Byłam przerażona tym, co tam się stało"

W czasie imprezy świątecznej w Gdańsku, pod jednym z tamtejszych klubów, doszło do ataku nożownika. Wszystko działo się w nocy z 24 na 25 grudnia, gdy między uczestnikami zabawy miał dojść do kłótni. Jeden z mężczyzny prawdopodobnie wyciągnął nóż i dźgnął nim 28-latka, który został znaleziony z zakrwawionym brzuchem, po czym przewieziono go do szpitala.