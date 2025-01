Atak zimy w Polsce. Śnieżyce w górach, czerwony alarm nad morzem. IMGW ostrzega

Urzędnicy z Gdańska zapukają do drzwi. Akcja potrwa do lutego

Zimowy krajobraz w całej Polsce. Na termometrach mróz, a na ulicach śnieg. Pełne ręce roboty mają służby drogowe i strażacy. W sobotę (11 stycznia) straż pożarna interweniowała prawie tysiąc razy w związku z intensywnymi opadami śniegu. - Do godziny 21 w sobotę strażacy w całym kraju odebrali 913 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami śniegu - poinformował st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP. Kierzkowski wskazał, że najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa pomorskiego (526), w tym na terenie powiatów:

wejherowskiego (195),

bytowskiego (119),

kartuskiego (61),

puckiego (40),

słupskiego (38),

lęborskiego (35).

❄️🚒W sobotę 11 stycznia strażacy odebrali 9️⃣1️⃣3️⃣ zgłoszeń związanych z opadami śniegu. Najwięcej w woj. pomorskim 5️⃣2️⃣6️⃣ szczególnie w powiatach wejherowskim 1️⃣9️⃣5️⃣ i bytowskim 1️⃣1️⃣9️⃣👨‍🚒 Działania polegały na usuwaniu drzew, oraz pomocy w kolizjach drogowych.#strażacy pic.twitter.com/Y8HbCcNpGR— Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) January 11, 2025

Alarm w górach. Trudne warunki na szlakach

Niebezpieczna pogoda jest również w górach. W niedzielę (12 stycznia) ratownicy TOPR ogłosili wzrost zagrożenia lawinowego do drugiego, umiarkowanego stopnia. Na Kasprowym Wierchu leży już 65 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 74 cm. Panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. – Bardzo silny wiatr połączony ze znacznym opadem śniegu gwałtownie pogorszył sytuację lawinową. Problemem są świeże depozyty odłożonego przez wiatr śniegu we wszystkich formacjach wklęsłych oraz na rozległych polach śnieżnych, w szczególności powyżej górnej granicy lasu. Te miejsca należy traktować jako szczególnie niebezpieczne – czytamy w komunikacie TOPR.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że w wyższych partiach Tatr panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki są pozawiewane i przysypane świeżym śniegiem, ich przebieg jest niewidoczny. Miejscami utworzyły się głębokie zaspy. Na graniach utworzyły się nawisy śnieżne, a niski pułap chmur oraz mgła, utrudniają orientację w terenie, co może prowadzić do pobłądzeń. Na szczytach wieje silny i porywisty wiatr potęgujący poczucie zimna.

Prognoza pogody IMGW na niedzielę, 12.01.2025

Niedziela (12 stycznia) ma być kolejnym dniem z opadami śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm. Uwaga na silny wiatr, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, początkowo w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i północny. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Stan alarmowy został przekroczony na:3 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 10cm na stacji GRYFINO na Odrze-3 stacjach w dorzeczu Przymorza, maksymalnie o 12cm na stacji GDAŃSK-SOBIESZEWO na Martwej Wiśle10 stacjach morskich, maksymalnie o 35cm w ŚWINOUJŚCIU pic.twitter.com/8GK60L6hk9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 11, 2025

