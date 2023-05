Awantura na hali targowej w Gdyni. Postrzelił go z pistoletu... na kulki! Zaskakujący finał

Syn z piekła rodem zmienił ich życie w koszmar. To, co robił w domu przechodzi ludzkie pojęcie

Do tej pory nie wiadomo, dlaczego doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. Takiego finału mało kto się spodziewał! 30-latek nagle wyciągnął pistolet... na kulki i nie zawahł się go użyć. - 11 maja, przed godziną 12 policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że na hali targowej w Gdyni doszło do sprzeczki dwóch mężczyzn. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 30-latek wykorzystując pistolet pneumatyczny na kulki zranił drugiego - relacjonuje młodszy aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala, ale na szczęście jego życie nie jest zagrożone. - Sprawca został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu - dodał mł. asp. Kobiałko. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie postępowanie, które wyjaśni przyczyny i okoliczności zdarzenia. Na ten moment nie ma informacji o zarzutach dla sprawcy.

