Wszystko działo się w minioną sobotę (15 kwietnia 2023 r.) w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Zielonej w Gdyni. 16-latek i 14-latka mieli słuchać głośno muzyki. - W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna i kazał małoletnim wyłączyć muzykę, po czym wyjął przedmiot przypominający broń i powiedział, że jej użyje jeśli go nie posłuchają - wyjaśnia podkom. Jolanta Grunert z KMP w Gdyni. Reakcja mężczyzny sprawia, że redaktorzy "Super Expressu" łapią się za głowy. Na miejsce pojechali policjanci i matka nastolatków. Kobieta próbowała porozmawiać z mężczyzną, którego miała już okazję poznać. 71-letni senior wsiadł do autobusu i odjechał.

Mama nastolatków udała się na komisariat. Ustalenie danych personalnych agresywnego mężczyzny nie było problemem. Niedługo później policjanci złożyli wizytę 71-latkowi i wszystko było jasne.

- Okazało się, że groził dzieciom miotaczem gazu w postaci pistoletu. Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnego aresztu. Zatrzymany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa, a decyzją prokuratora zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności - podsumowuje oficer prasowa KMP w Gdyni.

