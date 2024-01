18-latek wsiadł do BMW po amfetaminie. Wylądował na drzewie

Polskość będzie zachwiana?! To miasto odegra kluczową rolę. Mroczna przepowiednia

Gdynia: Awaria wodociągu. Potężne utrudnienia w mieście

- W poniedziałek o godzinie 3.43 rano przyjęliśmy zgłoszenie o poważnej awarii wodociągu o średnicy 150 mm w Gdyni na skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Partyzantów. Doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej na krótkim odcinku. Na miejscu od rana pracują brygady remontowe. Woda z sieci wodociągowej do mieszkańców jest dostarczana bez zakłóceń. Mogą być chwilowe spadki ciśnienia. Zakładamy, że do około godz. 14 awaria zostanie usunięta – poinformowała PAP rzeczniczka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z https://www.se.pl/trojmiasto/w-gdyni-wciaz-niebezpiecznie-uwaga-na-spacerach-aa-yJsx-N6QG-JCy4.html (PEWiK Gdynia) Anna Szpajer.

Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ruch w obie strony w miejscu awarii został wstrzymany. - W związku z zamknięciem ul. Legionów, objazd do ul. Piłsudskiego został poprowadzony ul. Ujejskiego i ul. Tetmajera - podał ZDiZ w Gdyni. Zarząd Komunikacji Miejskiej z Gdyni na swojej stronie internetowej przekazał, że w związku z awarią do odwołania zmienione zostają trasy autobusów linii 119, 133 i 252.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].