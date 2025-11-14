Bank centralny apeluje do klientów. Podali nowe rekomendacje do ilości posiadanej gotówki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-14 15:10

Po serii głośnych awarii płatności i regionalnych blackoutach europejski bank centralny opublikował nowe zalecenia dla obywateli. Wśród nich znalazła się jedna wskazówka, która może zaskoczyć wielu użytkowników cyfrowych płatności. Eksperci tłumaczą, że to nie powód do paniki, lecz element rozsądnego przygotowania. Chodzi o kwestię posiadania gotówki.

Gotówka

i

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Gotówka
  • Europejski bank centralny wydał nowe zalecenia dotyczące posiadania gotówki, reagując na awarie płatności i blackouty.
  • Zaskakująca rekomendacja dotyczy minimalnej kwoty gotówki, jaką obywatele powinni mieć pod ręką, a także dywersyfikacji kart płatniczych.
  • Sprawdź, ile gotówki eksperci zalecają mieć w domu, aby być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje.

Europejski bank apeluje w sprawie gotówki

W dobie cyfrowych płatności łatwo zapomnieć, że systemy mogą zawieść - właśnie dlatego Danmarks Nationalbank (duński bank centralny) wydał niedawno zestaw rekomendacji, które mogą stać się istotną lekcją także dla Polaków. Wśród kluczowych zaleceń dla obywateli:

  • warto mieć w gotówce pewną minimalną sumę - bank wskazuje jako punkt orientacyjny około 250 kron duńskich (ok. 143 zł),
  • dobrze jest posiadać co najmniej dwie karty płatnicze różnych dostawców, by w razie awarii jednego systemu móc skorzystać z drugiego,
  • należy korzystać także z rozwiązań mobilnych (aplikacje, portfele cyfrowe), ale traktować je jako uzupełnienie, nie wyłączność.

Ile mieć gotówki w domu?

Eksperci finansowi wskazują, że choć w Polsce nie ma oficjalnych wytycznych co do ilości gotówki, jaką warto trzymać w domu, to dla przeciętnego gospodarstwa domowego przyjmuje się orientacyjną kwotę 500–1 000 zł jako wystarczającą na kilka dni podstawowych wydatków. 

W bardziej konserwatywnym ujęciu - biorąc pod uwagę możliwe scenariusze awarii płatności - rekomenduje się także większy zapas w wysokości 2 000–5 000 zł, co miałoby pozwolić przetrwać nawet 2-4 tygodnie w sytuacji kryzysowej.

Coraz więcej instytucji apeluje o rozsądną prewencję – niewielki zapas gotówki, alternatywne formy płatności i podstawową świadomość ryzyka. To nie sygnał zagrożenia, lecz praktyczna wskazówka, która może ułatwić codzienne funkcjonowanie w sytuacji nagłej awarii.

