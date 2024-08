Bardzo niskie stany krwi na Pomorzu! Dawcy pilnie poszukiwani

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują by każdy, kto ma możliwość i predyspozycje do bycia dawcą zgłosił się do najbliższego, stałego lub mobilnego punktu poboru krwi.

Lato w pełni, krwi brakuje

W sezonie letnim mamy niestety do czynienia z rosnącą liczbą wypadków. Szpitale pracują na pełnych obrotach, a magazyny z krwią wyczerpują swoje zapasy. Ponieważ stali dawcy wyjeżdżają na urlopy częstotliwość oddawania krwi spada. Mimo, że na co dzień znajdują się chętni, aby być dawcą to niestety biorców nadal przybywa. Codziennie na stronie RCKiK w Gdańsku znajdziemy aktualny stan krwi w regionie. U polskiej populacji najczęściej występującą grupą krwi jest 0RhD+ i to ona aktualnie ma najniższy stan oraz największe zapotrzebowanie. Równie mocno jednak brakuje innych grup i apel o oddawanie na ten moment dotyczy każdej z nich poza BRhD+.

W tej chwili mamy bardzo wysokie zapasy, jeśli chodzi o grupę B+. Widzimy jednak, że są niższe stany w przypadku krwinek czerwonych grupy 0+, a to bardzo popularna grupa w polskiej populacji

-informuje wicedyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Anna Jaźwińska.

Kto może zostać dawcą?

Nie trzeba wiele, aby zostać dawcą krwi. Jeżeli:

Jesteś w wieku 18 – 65 lat,

Ważysz co najmniej 50 kg,

Czujesz się zdrowy,

Nie masz odgórnych przeciwwskazań, aby zostać dawcą,

I przede wszystkim chcesz pomóc drugiemu człowiekowi,

wystarczy zgłosić się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa lub mobilnego punktu. Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie RCKiK krew.gda.pl, a te dotyczące:

lokalizacji punktów poboru krwi można znaleźć w zakładce Gdzie oddać krew?,wytycznych dotyczących przygotowania się do wizyty w centrum Krwiodawstwa oraz przeciwwskazań do zostania dawcą znajdziemy w zakładce Zostań dawcą krwi,a przywileje, które przysługują każdemu dawcy w Przywileje krwiodawców i są to m. in.: zwolnienie od pracy i nauki w dniu dotacji oraz następnym czy też posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 kcal.

Przywilejów dla dawców jest wiele i warto z nich skorzystać, ale pamiętajmy też, że tu nie chodzi o nagrody, a o pomaganie drugiemu człowiekowi.

Źródło: pomorskie.eu