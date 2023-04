Wracał do domu po zmroku. Nagle zaatakowali go trzej mężczyźni! "Miał być źle zrozumiany"

"Biały wilk" uchwycony w Pomorskiem! Drapieżnik ciągnie sarnę

- Biały wilk wraz ze swoją zdobyczą został uchwycony w foto pułapce na terenie leśnictwa Białogóra - poinformowało na swoim profilu facebookowym Nadleśnictwo Choczewo. Jednostka przekazała te wieści we wtorek, 28 marca, choć nagranie, autorstwa pracownika jednostki Karola Machalskiego, zostało zarejestrowane 26 marca. Leśnicy postanowili ponadto skomentować, dlaczego na wideo wyświetla się data: 05.01.2017 r. - W tej kamerze data powraca do ustawień fabrycznych po każdej wymianie baterii, czyli do 01.01.2017 r. Bateria była wymieniana 5 dni przed nagraniem filmiku - przekazują w komunikacie. Na nagraniu widzimy, jak wilk sam ciągnie sarnę, ale wiadomo, że należy on do jednej z kilku watah żyjącej na tym terenie. Rzecznik Nadleśnictwa Choczewo Rafał Skowronek wyjaśnia, że sfilmowane zwierzę w rzeczywistości nie jest biała, chociaż ma rzadko spotykaną bardzo jasną sierść. - Bytujące u nas drapieżniki mają na ogół typowo szare umaszczenie, choć czasami, tak jak tutaj, zdarzają się osobniki o wyjątkowo jasnej sierści, ale nie białej. Na skórze tego wilka widać ciemniejsze plamy, a do tego film został nakręcony w dzień, więc obraz z kamery trochę przekłamuje rzeczywistość - mówi mężczyzna.

