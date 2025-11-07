Bilety na Pendolino za 1 zł! Promocja tylko dla wybranych. Kto skorzysta?

PKP Intercity znów zaskakuje pasażerów - rusza promocja "Pendo za Zeta", dzięki której bilety na szybkie pociągi Pendolino można kupić już za symboliczną złotówkę. To wyjątkowa okazja dla tych, którzy planują podróż i chcą zrobić to taniej niż kiedykolwiek.

Autor: PKP Intercity/ Materiały prasowe
Luksusowa podróż pociągiem za 1 zł

Pociągi Pendolino od lat uchodzą za symbol nowoczesnych i komfortowych podróży po Polsce. To najszybsze składy w ofercie PKP Intercity, kursujące między największymi miastami kraju - m.in. Warszawą, Krakowem, Gdańskiem czy Wrocławiem. Charakteryzują się wysokim standardem, cichą jazdą i krótszym czasem przejazdu w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami. Dla wielu pasażerów podróż Pendolino to alternatywa dla samochodu czy samolotu - szybka, wygodna i coraz częściej dostępna w atrakcyjnych cenach. Co ciekawe, niebawem startuje promocja, dzięki której będzie można zakupić bilety za symboliczną złotówkę!

"Pendo za zeta". Promocja PKP IC dla wybranych

W ostatnim czasie z zaskoczeniem informowaliśmy o rewolucji w podróżach pociągami Pendolino do Zakopanego. Okazuje się bowiem, że podróż z Gdyni do stolicy Tatr zajmie bardzo mało czasu, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: PKP Intercity zaskakuje! Pendolino z Gdyni do Zakopanego. Znamy czas przejazdu

Teraz Pendolino zaskakuje po raz kolejny, lecz tym razem nie czasem przejazdu a jego ceną! Wprowadzono bowiem nową promocję "Pendo za Zeta", z której skorzystają dzieci od 4 do 15 roku życia. Bilet za symboliczną złotówkę będzie można kupić na podróże zrealizowane 10 grudnia 2025 roku. Warto więc zaplanować sobie wyjazd np. na jarmark świąteczny w jednym z polskich miast i zaoszczędzić dziesiątki złotych na biletach. Promocja dotyczy miejsc w klasie drugiej i przejazdów bez przesiadek. 

Zniżki w PKP IC

PKP Intercity oferuje szereg zniżek i promocji, które znacząco obniżają koszt podróży – niezależnie czy planujesz wyjazd z rodziną, grupą przyjaciół czy samodzielnie. Do najważniejszych należą m.in.:

  • "Taniej z Bliskimi" - to rabat  umożliwiający grupom 2-6 osób uzyskanie ok. 30 % zniżki (lub 20 % w niektórych sezonach) na bilety TLK/IC.
  • "Bilet Rodzinny" - rabat dla 2-5 osób z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 16 lat, w pociągach EIC/EIP, także ze zniżką ok. 30 %.

Ponadto przysługują stałe ulgi ustawowe i handlowe – np. dla osób powyżej 60 lat (Bilet Seniora) 30 % zniżki, dla dzieci do lat 4 przejazdy bezpłatne, dla osób z Kartą Dużej Rodziny zniżki rzędu 30 %. Przed zakupem sprawdź więc dokładnie oferowane rabaty. 

