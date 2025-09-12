PKP Intercity zaskakuje! Pendolino z Gdyni do Zakopanego. Znamy czas przejazdu

Podróże pociągami w Polsce z roku na rok zyskują na popularności. Coraz więcej osób wybiera kolej nie tylko ze względów praktycznych, ale też dlatego, że to wygodna, szybka i ekologiczna forma transportu. Nowoczesne składy, coraz lepsza infrastruktura i atrakcyjne ceny biletów sprawiają, że pociągi stają się konkurencją dla samochodów i samolotów, zwłaszcza na trasach krajowych. Co więcej, już wkrótce pasażerowie będą mogli planować kolejne podróże, bowiem w połowie grudnia w życie wejdzie nowy roczny rozkład jazdy PKP Intercity. Już teraz jednak na Portalu Pasażera pojawiła się część nowych połączeń i jest sporo zaskoczeń.

Niespodzianki w rozkładzie PKP Intercity. Pendolino dojedzie nad morze i w góry

PKP Intercity powoli odkrywa karty dotyczące nowego, rocznego rozkładu jazdy. Na Portalu Pasażera można już zobaczyć pierwsze połączenia, które będą obowiązywać od połowy grudnia 2025 roku. Wśród nich znalazły się prawdziwe hity – po raz pierwszy w historii Pendolino pojedzie zarówno nad morze, jak i w góry, ale to nie wszytko!

Pendolino z Bielska-Białej do Ustki

Największą niespodzianką jest nowa wakacyjna trasa Express Intercity Premium (EIP) z Bielska-Białej do Ustki. Jak wynika ze wstępnych danych, na trasie ma kursować jedna para pociągów dziennie. Dzięki temu mieszkańcy tej okolicy woj. śląskiego będą mogli komfortowo wybrać się w podróż pociągiem do kultowego uzdrowiska.

Pendolino do Zakopanego

Kolejna ważna zmiana dotyczy połączeń do stolicy polskich Tatr. Dotychczas do Zakopanego kursowały pociągi TLK, IC oraz EIC. Od nowego rozkładu jazdy do oferty dołączą także pociągi Pendolino. Obecna trasa EIP z Gdyni do Krakowa zostanie wydłużona aż do Zakopanego. Dzięki temu podróż z Warszawy zajmie zaledwie 4 godziny i 19 minut, a z Gdyni – 7 godzin i 28 minut.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy rozkład jazdy PKP IC

Kiedy nowy rozkład PKP IC?

Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od połowy grudnia 2025 roku, a pełną siatkę połączeń przewoźnik ogłosi na przełomie września i października. Już teraz wiadomo jednak, że pasażerowie mogą liczyć na więcej połączeń i szybsze podróże – zarówno na popularnych krajowych trasach, jak i za granicę.

Na pewno będzie więcej połączeń, w tym także te, które są już widoczne. Informacja, która jest na Portalu Pasażera, nie jest jeszcze kompletna – zaznaczał rzecznik Intercity Maciej Dutkiewicz w rozmowie z portale Wprost.pl.