PKP zmienia się dla pasażerów

Nadchodzi nowa jakość podróży koleją! PKP Intercity właśnie zaprezentowało zmodernizowane wagony bezprzedziałowe, które mają zmienić sposób, w jaki postrzegamy przejazdy pociągami dalekobieżnymi w Polsce. Nowy tabor to element szerszej strategii unowocześniania kolei i poprawy komfortu pasażerów. Choć jeszcze do niedawna wiele osób narzekało na przestarzałe wagony i brak wygód, teraz sytuacja może się diametralnie zmienić.

Luksus po polsku. PKP Intercity prezentuje nowe wagony

PKP Intercity oficjalnie zaprezentowało zmodernizowane wagony typu 152A, które przygotowała firma PESA Mińsk Mazowiecki. To pojazdy bezprzedziałowe klasy 1 przystosowane do jazdy z prędkością aż 200 km/h, wyposażone w udogodnienia, o które jeszcze kilka lat temu trudno było nawet w Pendolino. Co ciekawe, nowe wagony mogą kursować nie tylko po Polsce - ich konstrukcja umożliwia podróże także do takich krajów jak Niemcy, Czechy, Austria, Słowacja czy Węgry, a po wymianie wózków również na Ukrainę.

Nowe wnętrze i więcej wygody

W nowoczesnych wagonach znajdziemy 54 komfortowe miejsca, nową klimatyzację i nowoczesny system informacji pasażerskiej z tablicami świetlnymi. Co więcej, każde siedzenie posiada indywidualne oświetlenie, a podróżujący mają do dyspozycji trzy typy gniazdek: klasyczne 230V, porty USB oraz USB-C. Dodatkowo jest dobry dostęp do Wi-Fi oraz zamontowano nowe drzwi odskokowo-przesuwne, poprawiające komfort wsiadania i wysiadania.

Gdzie pojadą nowe wagony PKP IC?

Na początek zmodernizowane wagony trafią do obsługi wybranych połączeń PKP Intercity i będą dostępne dla pasażerów następujących pociągów:

IC 18114/5 Pobrzeże relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg

IC 81114/5 Pobrzeże relacji Kołobrzeg - Łódź Fabryczna

IC 19130/1 Zosia relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna

IC 91130/1 Zosia relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia

IC 15152/3 Zatoka relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna

IC 51152/3 Zatoka relacji Gdynia Główna - Łódź Kaliska.