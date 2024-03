Bitwa o wódkę w dyskoncie! Dantejskie sceny w Lęborku

6-letnia Marcelina to mała superbohaterka. Uratowała życie swojej mamy [Zdjęcia]

Bitwa o wódkę w dyskoncie w Lęborku. Kopniaki i ciosy, interwencja policji! 32-latek może pójść siedzieć na 10 lat

Co tam się działo?! W jednym z dyskontów w Lęborku miała miejsce bitwa o wódkę. Dramat rozegrał się jeszcze przed ostatnim weekendem. Do marketu wszedł 32-latek z powiatu wejherowskiego, chwycił wszystkie flaszki i zaczął uciekać. Nie miał najmniejszego zamiaru zapłacić za alkohol. Interweniowała ochrona, ale wtedy złodziej bynajmniej nie spokorniał. Zaczęła się bijatyka. W ruch poszły pięści, posypały się kopniaki. Ochroniarze wezwali na pomoc policjantów i dopiero oni okiełznali zdesperowanego 32-latka. Mężczyzna został zatrzymany za kradzież rozbójniczą i teraz może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Nie siedzi w areszcie, ale został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju .

"Zrobił się agresywny, odpychał interweniującego pracownika i kopał pozostałe dwie osoby z ochrony, które pospieszyły mu z pomocą"

"Pracownik ochrony zwrócił uwagę na mężczyznę, który próbował wyjść z alkoholem, za który nie zapłacił. Gdy próbował odebrać złodziejowi jego łupy w postaci trzech butelek z wódką, ten zrobił się agresywny, odpychał interweniującego pracownika i kopał pozostałe dwie osoby z ochrony, które pospieszyły mu z pomocą. Agresor został obezwładniony i przekazany policjantom" - piszą policjanci z województwa pomorskiego na swojej stronie internetowej.

