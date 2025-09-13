Bloki z wielkiej płyty miały wytrzymać 70 lat. Ile czasu zostało?

2025-09-13

Mieszkańcy bloków z wielkiej płyty mają powody do niepokoju. Na ścianach coraz częściej pojawiają się pęknięcia, a wielu zastanawia się, czy ich domy wytrzymają kolejne dekady. Przez lata mówiono, że to budynki na maksymalnie 70 lat, więc w teorii czasu jest coraz mniej.

Symbol PRL-u, czyli bloki z wielkiej płyty

Bloki z wielkiej płyty to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskich osiedli mieszkaniowych. Powstawały głównie w latach 60., 70. i 80. XX wieku, kiedy w Polsce – podobnie jak w innych krajach bloku wschodniego – trzeba było w szybkim tempie zapewnić mieszkania dla milionów ludzi. Technologia wielkopłytowa, oparta na prefabrykatach żelbetowych, pozwalała budować całe osiedla w rekordowym czasie. Gotowe elementy, takie jak ściany i stropy, produkowano w fabrykach i montowano na placu budowy niczym klocki. Jak jednak wygląda kwestia techniczna tych budynków?

Pękają ściany w blokach z wielkiej płyty

Coraz więcej mieszkańców bloków z wielkiej płyty zauważa pęknięcia na ścianach i z niepokojem pyta, czy budynki są bezpieczne. Eksperci podkreślają, że nie każde uszkodzenie oznacza zagrożenie dla konstrukcji, ale zawsze wymaga odpowiedniej oceny i ewentualnej interwencji.

Tak jak wspominaliśmy, bloki z wielkiej płyty zbudowane są z prefabrykatów żelbetowych, które łączone są w tzw. węzłach. To właśnie tam, na spoinach, najczęściej pojawiają się rysy i mikropęknięcia – stanowią one naturalną linię słabości konstrukcji.

Ile jeszcze wytrzymają bloki z wielkiej płyty?

Choć przez lata powtarzano, że takie budynki po 50-70 latach mogą się zawalić, najnowsze badania przeczą tym opiniom. Według ekspertów żywotność bloków z wielkiej płyty może wynosić nawet 100–120 lat, o ile są regularnie konserwowane.

Dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 2024 roku wskazują, że większość budynków przeszła już częściowe remonty i modernizacje, co dodatkowo wydłuża ich trwałość. Kluczowe jest jednak, by wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe dbały o regularne przeglądy techniczne i remonty spoin.

