Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Jak idą prace?

To historyczna chwila. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to niezwykle ważna inwestycja drogowa w województwie pomorskim. To trasa, która usprawni układ komunikacyjny całego Pomorza Gdańskiego. Umożliwi szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt z ominięciem Trójmiasta. Odciąży istniejący układ drogowy regionu, a tym samym poprawi jego dostępność transportową. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane zwiększy również bezpieczeństwo ruchu drogowego