Budżet Obywatelski w Gdyni. 13 milionów dla mieszkańców

Gdyński Budżet Obywatelski to dla mieszkańców i mieszkanek możliwość realizacji swoich pomysłów na zmiany w dzielnicach oraz na poziomie całego miasta. To również narzędzie, które wprost pokazuje, jakie zmiany w naszych dzielnicach są najbardziej oczekiwane, od wydarzeń integrujących sąsiadów, po inwestycje. Zachęcam Państwa do głosowania. Im więcej osób zaangażuje się w Budżet Obywatelski, tym bardziej wyniki będą odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby naszych dzielnic