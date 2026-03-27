Ceny mieszkań w Trójmieście biją rekordy. Sopot deklasuje stolicę i jest pięć razy droższy od Bytomia

D.P
2026-03-27 13:39

Najnowsze zestawienie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawia złudzeń. Sopot, Gdańsk i Gdynia znajdują się w ścisłej czołówce najdroższych lokalizacji w Polsce, a koszty zakupu lokum na wybrzeżu potrafią szokować. Gdzie obecnie zapłacimy najmniej za własne cztery kąty? Sprawdzamy!

Autor: Pixabay.com

Sopot najdroższym miastem w Polsce. Analiza GetHome.pl obnaża rynkowe dysproporcje

Specjaliści z portalu GetHome.pl przyjrzeli się najnowszym danym Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym rynku mieszkaniowego za 2024 rok. Analiza oparta została na informacjach z Rejestrów Cen Nieruchomości i objęła niemal wszystkie powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Wnioski są jednoznaczne – różnice cenowe są bardzo duże.

Na tle całego kraju szczególnie wyróżnia się Sopot. Z danych wynika, że to właśnie w tym nadmorskim mieście ceny mieszkań należą do najwyższych w Polsce i mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż w najtańszych lokalizacjach.

Średni koszt metra kwadratowego w Sopocie sięga 19 849 zł, podczas gdy w Bytomiu wynosi zaledwie 4 032 zł. Tak znacząca rozbieżność dobrze obrazuje skalę różnic na rynku nieruchomości – zarówno między regionami, jak i poszczególnymi miastami.

Gdańsk i Gdynia w czołówce. Pomorze dominuje w rankingu cenowym

Wyraźnie widać, że całe Trójmiasto znajduje się w ścisłej krajowej czołówce pod względem cen mieszkań. W rankingu najdroższych miast znalazły się:

  • Sopot – 19 849 zł/m²
  • Gdańsk – 12 301 zł/m²
  • Gdynia – 11 770 zł/m²

To pokazuje, że Pomorze należy do najdroższych miejsc do życia w Polsce. Zdaniem ekspertów wpływają na to m.in. walory turystyczne, bliskość morza, rozwinięta infrastruktura oraz duże zainteresowanie inwestorów.

Wysokie ceny notowane są także w innych dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, jednak to Sopot pozostaje liderem zestawienia.

  • Sopot – 19 849 zł
  • Warszawa – 15 850 zł
  • Kraków – 13 738 zł
  • Gdańsk – 12 301 zł
  • Wrocław – 11 913 zł
  • Świnoujście – 11 842 zł
  • Gdynia – 11 770 zł
  • Poznań – 10 325 zł
  • Lublin – 9 607 zł
  • Katowice – 9 326 zł

Dlaczego rynek nieruchomości jest tak podzielony? Sprawdzamy najtańsze miasta w Polsce

Autorzy analizy zwracają uwagę, że zestawienie obejmuje zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny. W przypadku nowych mieszkań uwzględniono jedynie te, których własność została już formalnie przeniesiona – a ich ceny często były ustalane nawet kilka lat wcześniej.

Według ekspertów tak duże różnice wynikają przede wszystkim z poziomu rozwoju miast, ich atrakcyjności oraz popytu. Nadmorskie miejscowości, takie jak Sopot, przyciągają nie tylko mieszkańców, ale również inwestorów i turystów, co znacząco podbija ceny.

Gdzie kupimy najtaniej?Znacznie niższe ceny mieszkań obowiązują głównie w miastach południowej Polski. Najtańsze nieruchomości można znaleźć m.in. w:

  • Bytomiu – 4 032 zł/m²
  • Jastrzębiu-Zdroju – 4 435 zł/m²
  • Wałbrzychu – 4 671 zł/m²

W zestawieniu pojawia się również Grudziądz, gdzie średnia cena wynosi 5 070 zł za metr kwadratowy.

Eksperci podkreślają jednak, że jeszcze niższe ceny można spotkać poza dużymi miastami – szczególnie w mniej zurbanizowanych powiatach. Tam jednak rynek mieszkań jest ograniczony, a dominują domy jednorodzinne.

