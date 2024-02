Ciało 19-latki w parku 1000-lecia. Do jej śmierci doszło wskutek wypadku?

Wstępne wyniki badania ujawniły, że bezpośrednią przyczyną zgonu było utonięcie. Na ciele 19-latki nie było też żadnych obrażeń, co po analizie monitoringu i przesłuchaniu świadków, w tym znajomych zmarłej, pozwala nam wykluczyć udział osób trzecich w przyczynieniu się do jej zgonu. Mogło do niego dojść do niego wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale na razie nie chcielibyśmy szczegółowo informować, co się wydarzyło - jest na to za wcześnie - wyjaśnia Stanisław Kaszubowski, zastępca prokuratora rejonowego w Chojnicach.