Przyczyną tego wypadku było wadliwie zamontowane sprzęgło silnika drzwi, za co odpowiadają nasi pracownicy z zaplecza technicznego. Zostali ukarani za swoje zachowanie, ale z uwagi na RODO nie informujemy o szczegółach. Przy okazji kontroli nie ujawniono, by do podobnego defektu doszło w jakimkolwiek innym pojeździe - wyjaśnia Dobrowolska.