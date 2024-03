Ciało chłopczyka leżało w śmietniku. Sąd bezwzględny dla 24-letniej matki noworodka

Takie zdarzenia nie mieszczą się w głowach normalnych ludzi. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Gdyni są w ogromnym szoku. W sobotę (16 marca 2024) w śmietniku policjanci znaleźli ciało noworodka. Sprawa miała swój początek wcześniej. Do szpitala w Gdyni Redłowie trafiła 24-latka. Lekarze od początku mieli przekonanie, że urodziła dziecko. Kobieta wskazała funkcjonariuszom, gdzie mają szukać chłopczyka. Prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku opowiedziała PAP zeznania podejrzanej o zabójstwo. Mama noworodka przekonywała, że dziecko urodziło się martwe. Wyniki sekcji zwłok mówiły coś zupełnie innego.

- Noworodek płci męskiej urodził się żywy i żył krótko. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie - powiedziała PAP rzeczniczka gdańskiej prokuratury. Członkowie rodziny 24-latki zostali przesłuchani w charakterze świadków. Wstępnie wykluczono ich udział w zdarzeniu. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Gdynia: Areszt dla 24-latki, podejrzanej o zamordowanie noworodka

Nasz dziennikarz był obecny na sali, gdy sąd aresztował młodą kobietę na trzy miesiące. Grozi jej rzecz jasna o wiele dłuższy pobyt za kratkami, ponieważ dowody obciążają 24-latkę. Śledczy są przekonani, że to ona stoi za śmiercią bezbronnego chłopczyka.

- Kobieta usłyszała dwa zarzuty: zabójstwa dziecka i znieważenia zwłok. Kobieta nie przyznała się do pierwszego zarzutu. Składając wyjaśnienia podała, że według niej dziecko urodziło się martwe. Natomiast przyznała się do znieważenia zwłok, czyli do porzucenia ich w wiacie śmietnikowej - powiedziała prokurator Grażyna Wawryniuk. Do sprawy wrócimy.