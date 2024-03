Straszne odkrycie w Gdyni. Ciało noworodka znaleźli w śmietniku. Zatrzymano matkę i jej rodzinę

Po przeczytaniu takich informacji trudno zebrać myśli. Jako pierwsze o sprawie znalezienia zwłok noworodka w śmietniku na terenie Gdyni poinformowało "Radio Gdańsk". Makabrycznego odkrycia dokonano w sobotę (16 marca 2024). Wcześniej, do szpitala trafiła 24-letnia kobieta. - Jej obrażenia wskazywały na to, że urodziła dziecko. W trakcie prowadzonych czynności policjanci znaleźli zwłoki chłopczyka - wyjaśniła oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert. Służby wykonały oględziny z udziałem prokuratora i biegłego lekarza medycyny sądowej. Najnowsze ustalenia porażają.

Gdynia: Zwłoki noworodka w śmietniku. Trzy osoby zatrzymane, w tym matka i jej rodzina

- W związku ze śmiercią noworodka zatrzymano trzy osoby: 24-latkę - prawdopodobnie matkę dziecka - oraz dwoje członków jej rodziny - powiedziała PAP prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Kobieta zgłosiła się do szpitala z bólami. Lekarz stwierdził, że mogło dojść do porodu. Wskazała funkcjonariuszom miejsce ukrycia zwłok, był to śmietnik - dodała Wawryniuk.

Prokurator zadecydował o przewiezieniu ciała noworodka na sekcję zwłok. Do tej wstrząsającej sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

