Straszny wypadek

Maciek miał prawie całe życie przed sobą. Jedna sekunda wszystko zmieniła. "Już nigdy się nie pobawimy"

To nie tak miało być. 16-letni Maciek miał się bawić z kolegami, zdawać ważne egzaminy, rozmawiać o Bogu i uśmiechać się do bliskich. Wszystko zmienił tragiczny w skutkach wypadek pod Człuchowem. Nasz dziennikarz rozmawiał ze znajomymi nastolatka. Ci - co oczywiste - nie mogą się pogodzić ze śmiercią chłopaka. A co wiadomo w sprawie tragedii? Szczegóły opisujemy poniżej.