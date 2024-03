SĄ RANNI

Olbrzymi karambol na Obwodnicy Trójmiasta! Wypadek z udziałem pojazdu znanej firmy kurierskiej

sz 15:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Olbrzymi karambol na Obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku (woj. pomorskie) zablokował trzy pasy ruchu. Do zdarzenia doszło we wtorkowy poranek (12 marca). W wypadku zderzyło się pięć samochodów, w tym dwie ciężarówki, dwa samochody dostawcze i jedno auto osobowe. Aktualnie ruch na Obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku wrócił do normy. Niestety, są ranni.