Koszmarny wypadek pod Człuchowem odebrał życie Maciejowi

Przypomnijmy - w strasznym wypadku, do którego doszło w niedzielę, 10 marca na DK 25 pod Człuchowem zginął nastolatek. 16-letni Maciek podróżował oplem razem z rodzicami. Ratownicy próbowali ratować życie chłopaka, jednak reanimacja nie przyniosła efektu. W stanie ciężkim do szpitala w Bydgoszczy trafiła mama nastolatka. Natomiast mniej groźne obrażenia odniósł mężczyzna jadący oplem oraz dwaj mężczyźni znajdujący się w peugeocie. W wyniku kraksy wszyscy jej uczestnicy zostali zakleszczeni w całkowicie zniszczonych samochodach. Do uwolnienia poszkodowanych strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.

Czołowe zderzenie opla z peugeotem pod Człuchowem. Maciek nie miał szans

- Oplem podróżował kierujący mężczyzna, kobieta i chłopiec, natomiast samochodem Peugeot podróżowało dwóch mężczyzn. Wszystkie osoby były zakleszczone w autach, wykonano dostęp przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Poszkodowanych przekazano pod opiekę ZRM. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 16-letniego chłopca. Ranna kobieta została zabrana przez LPR do szpitala. Poszkodowani mężczyźni zostali zabrani przez ZRM do szpitala - relacjonowali "Super Expressowi" krótko po zdarzeniu strażacy z Człuchowa.

Szkoły żegnają 16-letniego Maćka. Wymowne słowa

Nagła śmierć Maćka wstrząsnęła całym Człuchowem. Nauczyciele i uczniowie, którzy znali chłopaka oraz jego rodziców są zrozpaczeni. - Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego ucznia, Macieja - napisała w mediach społecznościowych szkoła, do której chodził nastolatek. Swoje wyrazy współczucia złożyła także placówka, której 16-latek był absolwentem. - To dla nas ogromny szok - mówią dziennikarzowi "Super Expressu" i proszą o uszanowanie ich żałoby.

- Zadawałeś tyle pytań o Boga. Teraz poznałeś Go osobiście...❤️ - taki komentarz pojawił się pod kondolencjami. Inna osoba napisała: - Maćku, zawsze pozostaniesz w mojej pamięci... Bardzo mi przykro.

Bliskim Maćka składamy najszczersze wyrazy współczucia.

