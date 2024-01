i Autor: NewsLubuski/East News, shutterstock Zdj. ilustracyjne.

"Cichy zabójca" zaatakował rodzinę. Czworo dzieci wśród poszkodowanych

sch | PAP 21:41

Pięcioosobowa rodzina zatruła się tlenkiem węgla we wsi Palczewo (woj. pomorskie). Do zdarzenia doszło w środę (31 stycznia) wieczorem. Do szpitala trafiła matka i czworo dzieci w wieku od 11 do 15 lat.