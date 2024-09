i Autor: gdynia.pl

z regionu

Co robi prezydent Gdyni? Mieszkańcy mogą to sprawdzić co do godziny!

M.Cz 14:33

Każdy, kto ma dostęp do internetu morze przejrzeć kalendarz prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. W ramach otwarcia się dla mieszkańców terminy i tematy spotkań pani prezydent są podawane na bieżąco do publicznej wiadomości. Każdy może sprawdzić czas, datę i miejsce spotkania.