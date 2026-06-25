Co zrobić, gdy klimatyzacja w pociągu nie działa?

Kiedy można zgłaszać reklamację PKP za niedziałającą klimatyzację? To pytanie co roku powraca, bowiem latem w wielu wagonach schładzanie zawodzi. Najczęściej dochodzi do usterek w starszych składach lub w ogóle takowe udogodnienie nie istnieje, a pasażerowie męczą się w gorącej "skrzynce". Co więc zrobić w sytuacji, gdy klimatyzacja w pociągu nie działa? Okazuje się, że można zgłosić reklamację do PKP.

Brak klimatyzacji w pociągu? Złóż reklamację

Pasażerowie, którzy w trakcie upałów jechali pociągiem, w którym nie było działającej klimatyzacji mają prawo do złożenia reklamacji.

Pasażerowie podróżujący pociągami Express InterCity (EIC), w których nie działała klimatyzacja, mogą złożyć reklamację do PKP Intercity. Jak przypomina Urząd Transportu Kolejowego, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia przewoźnik może przyznać bon o wartości 25% ceny biletu, przy czym każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

W przypadku pozostałych pociągów PKP Intercity, w tym kategorii IC, przewoźnik również umożliwia złożenie reklamacji dotyczącej warunków przejazdu. Pasażerowie mogą zgłaszać problemy związane z komfortem podróży lub jakością obsługi, opisując m.in. awarię klimatyzacji. Takie reklamacje są rozpatrywane indywidualnie.

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Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity

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Jak zgłosić reklamację do PKP?

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem jest złożenie reklamacji przez internet. W formularzu należy wybrać odpowiedni powód reklamacji, a następnie szczegółowo opisać sytuację. W zgłoszeniu warto podać m.in.:

numer pociągu,

datę i godzinę podróży,

numer wagonu i miejsca,

opis problemu,

informacje o ewentualnych utrudnieniach podczas przejazdu.