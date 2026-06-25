Co zrobić, gdy klimatyzacja w pociągu nie działa? Możesz wnioskować o zwrot pieniędzy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-25 8:27

Podróż pociągiem w upalne dni bez działającej klimatyzacji może być bardzo uciążliwa. Wielu pasażerów nie zdaje sobie jednak sprawy, że w określonych sytuacjach mają prawo ubiegać się o rekompensatę za obniżony komfort podróży.

Wnętrze pustego, nowoczesnego wagonu pociągu z rzędami białych siedzeń z niebieskimi akcentami, symbolizujące komfort podróży, który może zostać obniżony przez brak klimatyzacji. Więcej o prawach pasażerów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotokon/ Shutterstock

Co zrobić, gdy klimatyzacja w pociągu nie działa?

Kiedy można zgłaszać reklamację PKP za niedziałającą klimatyzację? To pytanie co roku powraca, bowiem latem w wielu wagonach schładzanie zawodzi. Najczęściej dochodzi do usterek w starszych składach lub w ogóle takowe udogodnienie nie istnieje, a pasażerowie męczą się w gorącej "skrzynce". Co więc zrobić w sytuacji, gdy klimatyzacja w pociągu nie działa? Okazuje się, że można zgłosić reklamację do PKP.

Polecany artykuł:

"Polska Chorwacja" znów otwarta! Letnia atrakcja Krakowa zaprasza turystów

Brak klimatyzacji w pociągu? Złóż reklamację

Pasażerowie, którzy w trakcie upałów jechali pociągiem, w którym nie było działającej klimatyzacji mają prawo do złożenia reklamacji.

Pasażerowie podróżujący pociągami Express InterCity (EIC), w których nie działała klimatyzacja, mogą złożyć reklamację do PKP Intercity. Jak przypomina Urząd Transportu Kolejowego, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia przewoźnik może przyznać bon o wartości 25% ceny biletu, przy czym każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

W przypadku pozostałych pociągów PKP Intercity, w tym kategorii IC, przewoźnik również umożliwia złożenie reklamacji dotyczącej warunków przejazdu. Pasażerowie mogą zgłaszać problemy związane z komfortem podróży lub jakością obsługi, opisując m.in. awarię klimatyzacji. Takie reklamacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity

Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity
Galeria zdjęć 18

Jak zgłosić reklamację do PKP?

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem jest złożenie reklamacji przez internet. W formularzu należy wybrać odpowiedni powód reklamacji, a następnie szczegółowo opisać sytuację. W zgłoszeniu warto podać m.in.:

  • numer pociągu,
  • datę i godzinę podróży,
  • numer wagonu i miejsca,
  • opis problemu,
  • informacje o ewentualnych utrudnieniach podczas przejazdu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dajemy czerwony pasek od 8/10!
Pytanie 1 z 10
Obok woj. śląskiego, opolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego to województwo nie ma na swoim terenie parku narodowego. Mowa o...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPAŁ
UPAŁ W POLSCE
KLIMATYZACJA
POCIĄG