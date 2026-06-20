Czarny bilans nad wodą w 2026 roku. Już tyle osób utonęło w Polsce

PAP
PAP
D.P
2026-06-20 9:24

Policjanci ponownie apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Tylko w piątek, 19 czerwca, w różnych częściach kraju doszło do trzech utonięć. Mundurowi przypominają, że brak rozwagi, przecenianie własnych możliwości czy ignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Motorówka WOPR z dwoma ratownikami wodnymi na pokładzie, jeden siedzi za sterem, drugi stoi, obaj ubrani w kamizelki ratunkowe i kombinezony ratownicze. Łódź patroluje akwen wodny, symbolizując bezpieczeństwo nad wodą, o którym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Tragiczny piątek w Polsce. Trzy osoby utonęły jednego dnia

W sobotę funkcjonariusze opublikowali w mediach społecznościowych komunikat skierowany do osób spędzających czas nad jeziorami, rzekami i nad morzem. Celem apelu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, które szczególnie nasilają się wraz z rozpoczęciem sezonu letniego.

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– Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych – przypomnieli policjanci.

Mundurowi zaznaczają, że kluczowe znaczenie ma przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zalecają korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, unikanie kąpieli po spożyciu alkoholu oraz rozsądne ocenianie swoich umiejętności pływackich.

Porażające dane RCB. Od kwietnia utonęło blisko 50 osób

W przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że od 1 kwietnia do 18 czerwca tego roku w Polsce utonęło już 47 osób. Policja podkreśla, że wiele takich tragedii nie musiałoby się wydarzyć, gdyby wypoczywający zachowywali większą ostrożność i szybciej reagowali na zagrożenia pojawiające się nad wodą.

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