Tak zmienił się Piotr Cyrwus. Jego przemiana zaskakuje

Dla milionów Polaków na zawsze pozostanie Rysiem z „Klanu”. Ale Piotr Cyrwus to artysta o wielu twarzach, a jego kariera jest dowodem na to, że prawdziwy talent potrafi przełamać każdą szufladkę. Na przestrzeni dekad jego wizerunek ewoluował w sposób, który może wprawić w osłupienie.

Od młodzieńczych ról w teatrze, przez wizerunek sympatycznego pechowca, aż po dojrzałe, często mroczne kreacje filmowe. Aktor udowodnił, że jest prawdziwym kameleonem. Jak bardzo zmienił się od swoich pierwszych kroków na scenie? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

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Teatr, teleturniej i pierwsze kroki przed kamerą. Tak zaczynał

Zanim stał się gwiazdą szklanego ekranu, Piotr Cyrwus szlifował swój warsztat na deskach najlepszych teatrów w Polsce. Absolwent krakowskiej PWST z 1985 roku szybko związał się ze scenami w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Już wtedy jego talent został doceniony, czego dowodem jest nagroda za monodram „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w 1990 roku.

Mało kto pamięta, że prowadził teleturniej „Oczko” w TV Wisła. Jego filmografia z tamtego okresu to fascynujący przegląd epizodów, które dziś są perełkami dla fanów. Pojawił się nawet w słynnej „Liście Schindlera” czy jako agent SB w filmie „Śmierć jak kromka chleba”.

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która stała się legendą

Nadszedł rok 1997 i wszystko się zmieniło. To właśnie wtedy Piotr Cyrwus przyjął rolę, która na zawsze wpisała się do historii polskiej telewizji. Postać Ryszarda Lubicza w serialu „Klan” przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię widzów, ale też stała się zawodową pułapką.

Przez 15 lat był ulubieńcem publiczności, a jego serialowe losy śledziły miliony. Jednak w 2012 roku aktor podjął odważną decyzję o odejściu z produkcji. To był świadomy krok, by zerwać z wizerunkiem i otworzyć nowy rozdział w swojej karierze.

Pożegnanie z Ryśkiem i nowe wyzwania

Odejście z „Klanu” było artystycznym wyzwoleniem. Piotr Cyrwus zaczął pojawiać się w rolach, które zaskakiwały wszystkich. Wystąpił w kultowej paście „Fanatyk”, wcielił się w księdza w horrorze „W lesie dziś nie zaśnie nikt” i zagrał kandydata na prezydenta w głośnym thrillerze „Sala samobójców. Hejter”.

Aktor nie stronił też od innych popularnych seriali. Widzowie mogli go oglądać m.in. w produkcjach „Na Wspólnej”, gdzie grał przez niemal dekadę do 2025 roku, oraz „Pierwsza miłość”. Poza aktorstwem chętnie angażował się w kampanie charytatywne, wspierając fundacje opiekujące się bezdomnymi zwierzętami.

Kulisy życia prywatnego. U boku jednej kobiety od lat

Choć jego kariera obfitowała w zwroty akcji, w życiu prywatnym Piotr Cyrwus od lat ceni stabilizację. Jego żoną jest aktorka Maja Barełkowska, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim show-biznesie. Para poznała się jeszcze na studiach i wspólnie wychowała dwójkę dzieci: Łukasza i Annę Marię.

Aktor ma również syna Mateusza z poprzedniego związku. Rodzina jest dla niego azylem i siłą napędową, co często podkreśla w wywiadach, trzymając swoje życie osobiste z dala od medialnego zgiełku.

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie

Ile lat kończy Piotr Cyrwus w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Piotr Cyrwus urodził się 20 czerwca 1961 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 65. urodziny. Mimo upływu lat aktor nie zwalnia tempa. Niedawno dołączył do obsady serialu medycznego „Szpital Św. Anny”, gdzie wciela się w postać Jacka Streckera.

Jak przez dekady zmieniała się jego twarz i styl? Czy dziś rozpoznalibyście w nim Rysia z „Klanu”? Zobaczcie niezwykłą metamorfozę Piotra Cyrwusa w naszej galerii zdjęć. Niektóre fotografie mogą was naprawdę zaskoczyć.