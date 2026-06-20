Tak zmienił się Piotr Cyrwus. Niegdyś Rysiek z "Klanu", dziś zaskakuje mrocznym wizerunkiem

Redakcja se.pl
2026-06-20 7:11

Choć dla milionów na zawsze pozostanie Ryśkiem z „Klanu”, urodzony 20 czerwca 1961 roku Piotr Cyrwus przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim kinie. Jego dzisiejszy wizerunek może zszokować: zobaczcie, jak bardzo się zmienił.

Tak zmienił się Piotr Cyrwus. Jego przemiana zaskakuje

Dla milionów Polaków na zawsze pozostanie Rysiem z „Klanu”. Ale Piotr Cyrwus to artysta o wielu twarzach, a jego kariera jest dowodem na to, że prawdziwy talent potrafi przełamać każdą szufladkę. Na przestrzeni dekad jego wizerunek ewoluował w sposób, który może wprawić w osłupienie.

Od młodzieńczych ról w teatrze, przez wizerunek sympatycznego pechowca, aż po dojrzałe, często mroczne kreacje filmowe. Aktor udowodnił, że jest prawdziwym kameleonem. Jak bardzo zmienił się od swoich pierwszych kroków na scenie? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

Tak wygląda córka Piotra Cyrwusa. Ona też jest bardzo znana

Teatr, teleturniej i pierwsze kroki przed kamerą. Tak zaczynał

Zanim stał się gwiazdą szklanego ekranu, Piotr Cyrwus szlifował swój warsztat na deskach najlepszych teatrów w Polsce. Absolwent krakowskiej PWST z 1985 roku szybko związał się ze scenami w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Już wtedy jego talent został doceniony, czego dowodem jest nagroda za monodram „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w 1990 roku.

Mało kto pamięta, że prowadził teleturniej „Oczko” w TV Wisła. Jego filmografia z tamtego okresu to fascynujący przegląd epizodów, które dziś są perełkami dla fanów. Pojawił się nawet w słynnej „Liście Schindlera” czy jako agent SB w filmie „Śmierć jak kromka chleba”.

Polecany artykuł:

Tak zmienił się Sebastian Fabijański. Od roli Cukra minęły lata, a on jest nie …

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która stała się legendą

Nadszedł rok 1997 i wszystko się zmieniło. To właśnie wtedy Piotr Cyrwus przyjął rolę, która na zawsze wpisała się do historii polskiej telewizji. Postać Ryszarda Lubicza w serialu „Klan” przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię widzów, ale też stała się zawodową pułapką.

Przez 15 lat był ulubieńcem publiczności, a jego serialowe losy śledziły miliony. Jednak w 2012 roku aktor podjął odważną decyzję o odejściu z produkcji. To był świadomy krok, by zerwać z wizerunkiem i otworzyć nowy rozdział w swojej karierze.

Polecany artykuł:

Tak zmieniła się Aleksandra Adamska. Dziś trudno uwierzyć, jak wyglądała na poc…

Pożegnanie z Ryśkiem i nowe wyzwania

Odejście z „Klanu” było artystycznym wyzwoleniem. Piotr Cyrwus zaczął pojawiać się w rolach, które zaskakiwały wszystkich. Wystąpił w kultowej paście „Fanatyk”, wcielił się w księdza w horrorze „W lesie dziś nie zaśnie nikt” i zagrał kandydata na prezydenta w głośnym thrillerze „Sala samobójców. Hejter”.

Aktor nie stronił też od innych popularnych seriali. Widzowie mogli go oglądać m.in. w produkcjach „Na Wspólnej”, gdzie grał przez niemal dekadę do 2025 roku, oraz „Pierwsza miłość”. Poza aktorstwem chętnie angażował się w kampanie charytatywne, wspierając fundacje opiekujące się bezdomnymi zwierzętami.

Polecany artykuł:

Od chłopaka z marzeniami do gwiazdy kina. Tak zmieniał się Dawid Ogrodnik

Kulisy życia prywatnego. U boku jednej kobiety od lat

Choć jego kariera obfitowała w zwroty akcji, w życiu prywatnym Piotr Cyrwus od lat ceni stabilizację. Jego żoną jest aktorka Maja Barełkowska, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim show-biznesie. Para poznała się jeszcze na studiach i wspólnie wychowała dwójkę dzieci: Łukasza i Annę Marię.

Aktor ma również syna Mateusza z poprzedniego związku. Rodzina jest dla niego azylem i siłą napędową, co często podkreśla w wywiadach, trzymając swoje życie osobiste z dala od medialnego zgiełku.

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe"
Pytanie 1 z 20
Artur Żmijewski zagrał:

Ile lat kończy Piotr Cyrwus w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Piotr Cyrwus urodził się 20 czerwca 1961 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 65. urodziny. Mimo upływu lat aktor nie zwalnia tempa. Niedawno dołączył do obsady serialu medycznego „Szpital Św. Anny”, gdzie wciela się w postać Jacka Streckera.

Jak przez dekady zmieniała się jego twarz i styl? Czy dziś rozpoznalibyście w nim Rysia z „Klanu”? Zobaczcie niezwykłą metamorfozę Piotra Cyrwusa w naszej galerii zdjęć. Niektóre fotografie mogą was naprawdę zaskoczyć.

Piotr Cyrwus kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniał się aktor znany z roli Ryśka w Klanie
Galeria zdjęć 73
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR CYRWUS