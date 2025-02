Ludzie są wściekli

Czterdzieści aut zniszczonych w zaledwie jedną noc! Szokujące zachowanie 17-latka w Rumi [ZDJĘCIA]

Zatrzymany przez świadka zdarzenia 17-latek zniszczył w nocy z soboty na niedzielę, 9 lutego, ok. 40 samochodów. Chłopak przebijał w nich opony i uszkadzał lusterka, za co odpowie teraz przed sądem. Po wezwaniu na miejsce policji został przewieziony do komendy, gdzie przebywa do tej pory. Na poniedziałek, 10 lutego, zaplanowano wykonanie z nim czynności.