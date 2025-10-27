Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? 10 minut na cmentarzu nie wystarczy!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-27 16:30

1 listopada w Polsce, czyli Dzień Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim ze spacerem na cmentarz i zapaleniem znicza. Coraz więcej wiernych zastanawia się jednak także, czy tego dnia wizyta na mszy w kościele jest obowiązkowa czy być może wizyta przy grobach jest wystarczająca?

i

Autor: Canva.com
Dzień Wszystkich Świętych 2025

1 listopada to w Polsce dzień wyjątkowy - pełen zadumy, wspomnień i modlitwy. To uroczystość Wszystkich Świętych, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim. Tego dnia kościół nie wspomina jedynie tych świętych, których imiona znamy z litanii i kalendarza, ale wszystkich ludzi, którzy osiągnęli świętość i są już w niebie. Tradycyjnie odwiedzamy wówczas cmentarze, stroimy groby i zapalamy znicze - symbole pamięci i nadziei. Co roku jednak wiele osób zastanawia się czy wystarczy pójść na cmentarz, pomodlić się chwilę i zapalić znicz czy jednak msza w kościele jest punktem obowiązkowym?

Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Czy msza we Wszystkich Świętych jest obowiązkowa?

Czy we Wszystkich Świętych msza jest obowiązkowa? To pytanie co roku przed 1 listopada pojawia się w głowach wielu Polaków. Z punktu widzenia kościoła katolickiego, 1 listopada jest świętem nakazanym, tym samym wierni mają obowiązek uczestnictwa w eucharystii. Co ważne, udział w nabożeństwie takiego dnia jest nie tylko wyrazem wiary, ale również elementem połączenia ze wspólnotą kościoła. Dodatkowo pamiętajmy, że wizyta na mszy 1 listopada ma istotny wymiar duchowy. To właśnie tego dnia modlimy się  w intencji zmarłych i myślimy nad przemijaniem.

Wszystkich Świętych 2025. Czy msza na cmentarzu wystarczy?

Warto wspomnieć, że wizyta na cmentarzu we Wszystkich Świętych nie sprawia, że wierni nie muszą już uczestniczyć we mszy. Po chwili zadumy i zapaleniu znicza katolicy powinni udać się na eucharystię do kościoła. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na cmentarzu zdecydowano się poprowadzić mszę świętą - spora część parafii decyduje się na takie rozwiązanie w ostatnich latach. Jeśli więc i twoja parafia ma zamiar w tym roku poprowadzić mszę świętą na cmentarzu, wówczas pójście do kościoła nie jest już koniecznością.

