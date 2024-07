Jadowite pająki w porcie w Gdańsku! Przypłynęły transportem wojskowym? To owiany złą sławą gatunek

9-latka nie żyje. Policja w Bytowie szuka świadków wypadku

Czy ktoś odpowie za to, co spotkało 4-osobową rodzinę jadącą trasą Miastko-Chlebowo pod Bytowem? Tamtejsza policja szuka świadków śmiertelnego wypadku, w którym zginęła córka 35-letniego mężczyzny i 37-letniej kobiety. W niedzielę, 14 lipca, obydwoje jechali razem z dwojgiem dzieci: 9-letnią dziewczynką i 2,5-letnim chłopczykiem ww. drogą, gdy ich opla zafirę zaczął wyprzedzać 43-latek prowadzący land rovera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy zderzyły się bocznie, po czym samochód rodziny zjechał z trasy i uderzył w drzewo.

9-latka zginęła na miejscu, natomiast jej braciszek został ciężko ranny i trafił do szpitala w Gdańsku śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do placówek medycznych zabrano również rodziców maluchów, choć nie odnieśli oni obrażeń zagrażających ich życiu. Nic nie stało się 43-latkowi i jego 47-letniej pasażerce.

Mundurowi chcą wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności, dlatego proszą o pomoc kierowców, którzy tamtego dnia również jechali drogą pod Bytowem. Dalsza część tekstu poniżej.

Wypadek w Tokarni: Sąsiadka chciała nas zabić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zwracamy się z apelem do kierowców, którzy byli świadkami tragicznego wypadku, do którego doszło 14 lipca 2024 roku około godziny 11:00. Kierujących, którzy w tym czasie przejeżdżali trasą Miastko-Świeszyno, widzieli zdarzenie bądź posiadają wideo rejestratory, na których został zapisany moment wypadku oraz chwile go poprzedzające prosimy o niezwłoczny kontakt - czytamy w komunikacie policji w Bytowie.

Jak dodają funkcjonariusze komendy, "każda informacja lub nagranie mogą mieć kluczowe znaczenie w wyjaśnieniu okoliczności", dlatego można się z nimi kontaktować całodobowo pod numerem telefonu: 47 74 38 300.