Delfiny w Bałtyku w Zatoce Gdańskiej! Ten film zdumiewa

Niezwykłe zdarzenie na Bałtyku. Żeglarze wszystko nagrali. Ekspert: To nie koniec

Taki widok to rzadkość!

Delfiny zaobserwowane w Zatoce Gdańskiej! Ostatni raz widziano je w Polsce dwa lata temu. Naukowcy zabrali głos

"Czy to nadal Bałtyk?" - pytają w podpisie do tego uroczego filmu przedstawiciele firmy Matsail, która zajmuje się wynajmem jachtów. Na jednej ze swoich jednostek uchwycili w Morzu Bałtyckim... delfiny. Jak się okazuje, te zwierzęta, zamieszkujące raczej ciepłe morza, nie stronią w tym roku od swojskiego Bałtyku, a konkretnie od Zatoki Gdańskiej. Na filmie udostępnionym w mediach społecznościowych widzimy dziarskie delfiny pluskające się w polskich wodach. Na pewno wielu turystów wypoczywających nad naszym morzem chciałoby przeżyć taką samą przygodę i też zobaczyć na własne oczy delfiny, dla Polaków zazwyczaj możliwe do podziwiania raczej w zoo, a nie podczas pływania w Bałtyku.

Naukowcy mają nadzieję, że delfiny... odpłyną. Podano zaskakujący powód

Jak mówią naukowcy cytowani przez Radio Gdańsk, ostatni raz widziano żywego delfina na wolności w Polsce dwa lata temu. Oby tylko te, które goszczą u nas teraz, szczęśliwie odnalazły drogę do domu! "To są drapieżniki, które najczęściej zjadają ryby, więc będą pewnie polowały na śledzie i inne zwierzęta tego typu w Bałtyku. Nie widzę jednak możliwości, żeby delfiny zasiedlały nasze morze. Te pojawienia, które są tutaj rejestrowane, nie zawsze – choć niestety często – kończą się znalezieniem ciała gdzieś na plaży" - przestrzega dr Tomasz Kijewski, biolog z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. "Wygląda bardzo dobrze, nie sprawia wrażenia istoty chorej. Na ile natomiast czuje się ono tutaj swobodnie, dobrze – w to bym raczej wątpił. Różnice w tym zasoleniu będą wpływały na gospodarkę wodną i pracę nerek tego zwierzęcia, więc życzyłbym mu, żeby jak najszybciej znalazł drogę powrotną" - dodał badacz.

DELFINY W BAŁTYKU 🐬W Zatoce Gdańskiej zauważono delfiny. Ssaki towarzyszyły żeglarzom płynącym z Gdyni na Hel. Takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko.🎥 | MatSail Gdynia pic.twitter.com/UqKrw7Xm01— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) August 3, 2024

