Martwy delfin na bałtyckiej plaży! Naukowcy wyjaśniają, co się stało

Martwy delfin na plaży nad Bałtykiem. Czy uda się wyjaśnić przyczynę śmierci ssaka?

Martwy delfin został znaleziony na plaży nad Bałtykiem - informuje serwis podroze.onet.pl, powołując się na stronę lsm.lv. Zwierzę ujawniono w sobotę, 25 lutego, w łotewskiej miejscowości Kesterciem. W internecie pojawiło się wideo i zdjęcia z akcji podnoszenia ssaka, który ma zostać przebadany przez naukowców z instytutu BIOR. Ich zdaniem będzie wyjaśnić, co mogło doprowadzić do zgonu delfina, bo jest to zwierze niezwykle rzadkie w tej części Bałtyku. Częściej, choć i tak bardzo rzadko można je zobaczyć chociażby w pobliżu polskiego wybrzeża. W Morzu Bałtyckim żyje - według informacji ekspertów - ok. 16 gatunków tych ssaków. Niedaleko rodzimych plaż - tj. w okolicach Kołobrzegu i Jastrzębiej Góry - były po raz ostatni widziane w kwietniu ub.r. Naukowcy apelują zresztą, by zgłaszać każdy przypadek pojawienia się delfinów w Bałtyku, bo jako zwierzętom znajdującym się pod ochroną może im grozić zaplątanie się w sieci lub inne niebezpieczeństwo.

Sonda Czy pływaliście kiedyś jachtem, statkiem itp. po Bałtyku? Tak, piękne widoki Pierwszy i ostatni raz - mam chorobę morską Nie, nigdy