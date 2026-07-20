Dlaczego wyją syreny na Pomorzu? Mieszkańcy usłyszą je 21 lipca 2026. Jest konkretny powód

Dlaczego 21 lipca 2026 wyją syreny? To tylko ćwiczenia

Syreny mogą być uruchamiane na terenie całego województwa pomorskiego między godz. 7.00 a 19.00. W tym czasie możliwe jest zarówno ogłoszenie próbnego alarmu, jak i jego odwołanie. Sygnał alarmowy będzie miał postać trzyminutowego dźwięku modulowanego, natomiast odwołanie alarmu zostanie przekazane trzyminutowym sygnałem ciągłym.

Jak podkreślają organizatorzy ćwiczeń, wtorkowe uruchomienie syren ma wyłącznie charakter szkoleniowy i nie oznacza żadnego realnego zagrożenia. Mieszkańcy oraz osoby przebywające na Pomorzu nie muszą podejmować żadnych działań. Warto natomiast śledzić komunikaty publikowane przez oficjalne źródła, takie jak alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Radio, Telewizja czy aplikacja RSO.

Niepokojące dźwięki. Po co organizowane są ćwiczenia „Alarm-26”?

Celem ogólnopolskich ćwiczeń jest sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz obiegu informacji pomiędzy administracją publiczną, służbami i wojskiem. Test ma pokazać, czy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia wszystkie elementy systemu zadziałają szybko i bez zakłóceń.

Ćwiczenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jeżeli z przyczyn organizacyjnych ćwiczenia nie odbędą się 21 lipca, w wielu miejscach w kraju wyznaczono termin rezerwowy na 22 lipca 2026 roku. Syreny mogą zostać uruchomione w tych samych godzinach – od 7.00 do 19.00.

Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju oraz przekazanie tej informacji bliskim, zwłaszcza osobom starszym i dzieciom, które mogą zaniepokoić się dźwiękiem syren.

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