Szokujące sceny na peronie w Wejherowie! Pasażer i konduktor wdali się w bójkę [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-20 13:15

Awantura na peronie w Wejherowie! Tuż przed odjazdem pociągu agresywny mężczyzna wdał się w szarpaninę z konduktorem. Nagranie z całego zajścia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych i przez cały weekend było szeroko komentowane. Na miejsce wezwano policję. Szczegóły poniżej.

Awantura na peronie. Nagranie obiegło internet

Szokujące sceny na dworcu kolejowym! Agresywny mężczyzna wdawał się w szarpaninę z konduktorem tuż przed odjazdem pociągu. Nagranie z incydentu błyskawicznie trafiło do mediów społecznościowych i przez cały weekend było szeroko komentowane przez internautów.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak konduktor obezwładnia agresywnego mężczyznę. Choć w tle znajduje się pociąg obsługiwany przez PKP SKM w Trójmieście, wiemy, że nagrane zdarzenie nie dotyczyło lokalnego przewoźnika.

- Zdarzenie to nie dotyczy pracowników ani działalności PKP SKM w Trójmieście. Materiał został zarejestrowany na tle pociągu będącego własnością Samorządu Województwa Pomorskiego, który jest wykorzystywany w obsłudze połączeń PKP SKM. Sam fakt obecności składu w kadrze nie oznacza związku zdarzenia z naszą Spółką – poinformował naszą redakcję Marcin Józefowicz, rzecznik prasowy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Policja: Agresywny pasażer był pod wpływem alkoholu

Nagranie, które trafiło do internetu, najprawdopodobniej przedstawia interwencję opisywaną przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w rozmowie z TVP Info. Jak przekazali na antenie telewizji mundurowi, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło w dniu 18 lipca po godz. 17. Wynikało z niego, że pomocy wymaga obsługa pociągu dalekobieżnego, w którym agresywnie zachowywał się pasażer będący pod silnym wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło na jednym z peronów w Wejherowie. Mężczyzna miał zaatakować konduktora i próbować wybić szybę w wagonie.

Kiedy policjanci dotarli na dworzec, pociąg wraz z obsługą odjechał. Na miejscu zastali jedynie pasażera, który wcześniej został wyproszony ze składu. Funkcjonariusze skontaktowali się telefonicznie z obsługą pociągu i na tej podstawie ustalili przebieg całego zdarzenia.

Z ustaleń policjantów wynika, że w tej sprawie nie zostanie złożone zawiadomienie o przestępstwie. Interwencja zakończyła się tylko wylegitymowaniem agresywnego pasażera.

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Szokujące sceny na peronie w Wejherowie! Bójka agresywnego pasażera z konduktorem
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