Dlaczego wyją syreny w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? 12.06.2024

Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna poinformowały o tym w mediach społecznościowych.

W środę w miejscowości Nowy Lubiel odbędzie się uroczyste pożegnanie żołnierza. Wojsko w imieniu rodziny przekazało prośbę o uszanowanie niezwykle trudnego dla niej czasu, nienachodzenie rodziny w miejscu zamieszkania, nieobecność i niedokumentowanie czuwania oraz ceremonii pogrzebowej.

"12 czerwca o godz. 11. odbędzie się pogrzeb śp. sierż. Mateusza Sitka, który zginął, chroniąc granicy Naszej Ojczyzny. Wspólnie uczcijmy Jego pamięć. Jutro o godz. 12. niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów, na znak czci dla Mateusza i solidarności wszystkich służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy"

- poinformowała w mediach społecznościowych Policja, Straż Pożarna a także Straż Graniczna.

Strażacy zachęcają też druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych do przyłączenia się do akcji. "Wasza obecność będzie dowodem na to, że pamięć o naszych bohaterach jest wieczna" - napisali strażacy.

🕯️🖤12 czerwca o godz. 11:00, odbędzie się pogrzeb śp. sierż. Mateusza Sitka, który oddał swoje życie w obronie Ojczyzny. Uczcijmy Jego pamięć🇵🇱🚨Jutro o godz. 12:00 zabrzmią syreny, w hołdzie dla Mateusza oraz solidarności służb dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy🧑‍🚒👮🫡 pic.twitter.com/DWmM9pp6Lg— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) June 11, 2024

Żołnierz został raniony nożem 28 maja. Wojskowego zaatakował na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Gdy żołnierz używając tarczy ochronnej blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Żołnierz zmarł 6 czerwca. Został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju".

Po ataku premier Donald Tusk zapowiedział utworzenie dodatkowej strefy buforowej przy granicy z Białorusią.