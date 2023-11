Apel do Franciszka

Kościerzyna. Brutalny atak na 17-latkę

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 12 listopada, na ul. Przemysłowej w Kościerzynie. - W niedzielę we wczesnych godzinach porannych pokrzywdzona została zaatakowana przez 28-letniego sprawcę, który doprowadził ją do obcowania płciowego – mówi prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Według Radia Gdańsk, które pierwsze poinformowało o sprawie, do koszmarnego zdarzenia doszło około 5 rano, gdy 17-latka szła na praktyki. Zaczepiona przez nieznajomego mężczyznę dziewczyna zaczęła uciekać, niestety, 28-latek zaczął ją gonić i w końcu dopadł. Wtedy doszło do najgorszego.

Zaalarmowana o dramacie policja bardzo szybko pojawiła się na miejscu. Gwałciciel zaczął uciekać na widok radiowozu, ale szybko został zatrzymany.

W prokuraturze mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego. - 28-latek nie przyznał się do jego popełnienia – dodaje rzecznika prokuratury.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Grozi mu 15 lat więzienia.