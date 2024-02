Poważny problem ma placówka, ulokowana w Gdańsku. Nie takiego początku tygodnia spodziewali się przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Zalana została najniżej położona część jednego z najnowszych budynków należących do kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Dokładnie to Zakład Radioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii, który znajduje się na poziomie -1 Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. To część w szpitala w której leczeni są chorzy na raka.

- W związku z tym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni wstrzymać realizację świadczeń. Już podjęliśmy rozmowy z innymi ośrodkami, żeby terapia naszych pacjentów przebiegała bez przeszkód. Wszyscy nasi pacjenci będą na bieżąco informowani. Na razie trudno jest nam oszacować, jak długo potrwają utrudnienia, ponieważ cały czas trwają ekspertyzy, co do skali i przyczyn tej awarii - przekazuje UCK za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Gdańsk: Dramat w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Co dalej?

Dziennikarka "ESKA Trójmiasto News" potwierdziła, że na miejscu od rana pracowała Straż Pożarna, wodę w gabinetach w poniedziałkowy poranek zauważył jeden z pracowników. Po 12 wozy strażackie już wróciły do bazy, ale pomieszczenia jeszcze długo będą wyłączone z użycia. Zwołano sztab kryzysowy. Zalanie na Uniwersyteckim Centrum Klinicznym to problemy przede wszystkim dla pacjentów, którzy nie mogą przerwać leczenia. Placówka informuje że indywidualnie powiadamia każdego z podopiecznych i ustala gdzie będzie kontynuowane leczenie.

- Za wszystkie utrudnienia i niedogodności bardzo przepraszamy. Robimy wszystko, aby uporać się z tym jak najszybciej - podkreślają przedstawiciele UCK. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].