Dramatyczne sceny na Pomorzu! Napadli na 15-latka w tunelu, poszło o barwy klubowe na koszulce

Napadli na 15-latka w tunelu. Wśród zatrzymanych jest 40-latek

Do zdarzenia doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Z ustaleń policji wynika, że pięć osób zaczepiło 15-latka. Chwilę później doszło do ataku.

- Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z wydziału kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, dwaj 16-latkowie i dwaj 17-latkowie – informują policjanci z Gdańska.

Sprawcy usłyszeli zarzuty. Grożą im poważne konsekwencje

Sprawą nieletnich zajmie się sąd rodzinny. Z kolei wobec 40-latka i dwóch 17-latków prowadzone jest postępowanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Cała trójka usłyszała zarzuty zmuszenia do określonego zachowania (art. 191 § 1 k.k). Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

- Policja konsekwentnie zwalcza przestępczość pseudokibiców. Każdy przypadek przemocy motywowanej barwami klubowymi spotyka się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy, a osoby dopuszczające się takich czynów są identyfikowane i pociągane do odpowiedzialności karnej - dodają funkcjonariusze.