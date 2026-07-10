Dramatyczne sceny na Pomorzu! Napadli na 15-latka w tunelu, poszło o barwy klubowe na koszulce

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-10 20:08

Dramatyczne sceny na Pomorzu! 15-letni mieszkaniec Gdyni został zaatakowany przez grupę pięciu osób w tunelu przy stacji SKM Wzgórze św. Maksymiliana. Napastnicy mieli popychać i szarpać nastolatka, a następnie zerwać z niego i zabrać koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Policjanci szybko ustalili sprawców i zatrzymali całą piątkę, wśród której znalazł się 40-letni mężczyzna oraz czterech nastolatków.

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjanta. Obok fioletowa koszulka klubowa. O napadzie w Gdyni przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Napadli na 15-latka w tunelu. Wśród zatrzymanych jest 40-latek

Do zdarzenia doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Z ustaleń policji wynika, że pięć osób zaczepiło 15-latka. Chwilę później doszło do ataku.

- Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zabrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z wydziału kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, dwaj 16-latkowie i dwaj 17-latkowie – informują policjanci z Gdańska.

Sprawcy usłyszeli zarzuty. Grożą im poważne konsekwencje

Sprawą nieletnich zajmie się sąd rodzinny. Z kolei wobec 40-latka i dwóch 17-latków prowadzone jest postępowanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Cała trójka usłyszała zarzuty zmuszenia do określonego zachowania (art. 191 § 1 k.k). Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

- Policja konsekwentnie zwalcza przestępczość pseudokibiców. Każdy przypadek przemocy motywowanej barwami klubowymi spotyka się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy, a osoby dopuszczające się takich czynów są identyfikowane i pociągane do odpowiedzialności karnej - dodają funkcjonariusze.

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