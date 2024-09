Drogowy koszmar na Kaszubach. Nie żyje 4-letnie dziecko

Tragiczny wypadek na Kaszubach. Nie żyje 4-letnie dziecko

To nie jest spokojny poranek na pomorskich drogach. Tragiczne wieści spłynęły do nas z Kaszub. Oficer prasowy kartuskiej straży pożarnej mł. bryg. Marek Szwaba poinformował Polską Agencję Prasową, że do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 8 we wsi Załęże (gmina Przodkowo). To droga wojewódzka nr 224.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. W pojeździe podróżowało troje dzieci. W wypadku zginęło 4-letnie dziecko - przekazał oficer prasowy kartuskich strażaków.

Uwaga - droga wojewódzka nr 224 jest zablokowana! - Radzimy kierowcom kierować się na miejscowość: Trzy Rzeki. Policjanci pracują na miejscu i ustalają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - powiedział rzecznik kartuskiej policji, cytowany przez lokalny serwis zkaszub.info. Więcej informacji wkrótce.

