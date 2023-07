i Autor: Materiały prasowe policji Zdj. ilustracyjne.

Tragiczny wypadek

Drogowy koszmar w Gdańsku Wrzeszczu. Motocyklista nie żyje, 15-latka w szpitalu

To nie był spokojny wieczór w Gdańsku (woj. pomorskie). Do fatalnego w skutkach wypadku doszło ok. godziny 18:30 na ulicy Hallera we Wrzeszczu. Życie stracił motocyklista, a 15-latka trafiła do szpitala. Znamy pierwsze ustalenia policji w tej sprawie.