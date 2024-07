Elon Musk i Pomorze? Gdyński akcent w rakiecie miliardera

To on przejechał policjanta Rafała Fortuńskiego. Wniosek o areszt uchylony! Chodzi o neosędziego

EagleEye to przełomowa i strategiczna misja. Jej celem jest zademonstrowanie nowych technologii obserwacji Ziemi oraz testowanie innowacyjnych rozwiązań. Przede wszystkim jednak jest to symboliczny krok w kierunku samodzielnych polskich projektów kosmicznych. Właśnie misja EagleEye ma szanse wprowadzić Polskę do elitarnego grona państw posiadających zdolność tworzenia zaawansowanych systemów kosmicznych na potrzeby krajowe, Europejskiej Agencji Kosmicznej i klientów z całego świata.

EagleEye to przełomowy projekt, który otwiera nowy rozdział w polskiej historii kosmicznej. Jesteśmy dumni, że nasze komponenty przyczynią się do sukcesu tej misji

- mówi Maciej Król, z CEO WiRan.

Do tej pory tylko osiem podmiotów w Europie udowodniło, że jest w stanie zbudować i przetestować w kosmosie satelitę o wadze co najmniej 50 kg.

Zarządzamy misją, która ma ogromne znaczenie dla całego krajowego sektora kosmicznego. Otwieramy krajowym podmiotom drzwi do dynamicznie rozwijającego się i dochodowego rynku projektowania, budowy, integracji i wynoszenia na orbitę okołoziemską małych satelitów. To wielki zaszczyt i odpowiedzialność jednocześnie

- dodaje Marcin Mazur, kierownik Projektu EagleEye.

