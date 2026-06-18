Garmin Półmaraton Gdańsk 2026. Organizatorzy pokazali wyjątkowy medal z Neptunem i bursztynem

Symbolika medalu na Garmin Półmaraton Gdańsk 2026

Na pierwszej stronie medalu dumnie prezentuje się Neptun – nieodłączny strażnik Gdańska, który uosabia odwagę, siłę i morskie dziedzictwo. Złote detale połączone z intensywną zielenią to z kolei nawiązanie do bogatej przeszłości miasta i jego hanzeatyckich korzeni.

Autor: Medal 2026 Garmin Półmaraton Gdańsk - 2/ Canva.com

Z tyłu medalu znajdziemy staranne zdobienia inspirowane Różą Wiatrów, która mocno kojarzy się z żeglarstwem. Jej wskazówka pokazuje jeden, konkretny cel – kieRUNek Gdańsk. Jest to swoisty hołd dla zawodników, którzy spędzili wiele miesięcy na treningach, budując formę na ten jeden dzień. Wszystkie wylane na ścieżkach poty i kilometry prowadzą ich prosto na trasę Garmin Półmaratonu Gdańsk.

Autor: Medal 2026 Garmin Półmaraton Gdańsk - 3/ Canva.com

Projekt zachowano w gustownych, złotych barwach, a w oczy rzuca się również element przypominający bursztyn, znany powszechnie jako „złoto Bałtyku”. Ten konkretny dodatek akcentuje, jak ważny jest ten kruszec dla Gdańska, uznawanego za jego światową stolicę. Co ciekawe, wymiary medalu są naprawdę okazałe – liczy sobie 8,5 cm średnicy oraz 7,5 mm grubości. To sprawia, że jest nie tylko nagrodą, ale i cenną rzeczą dla kolekcjonerów.

Należy również zwrócić uwagę na obecną na pamiątce łacińską sentencję „Nec temere, nec timide”, którą można znaleźć też w herbie Gdańska. Jej polskie tłumaczenie to „Bez strachu, ale z rozwagą”. Znakomicie odnosi się to do samej rywalizacji na długim dystansie, gdzie liczy się mądrość i poszanowanie swoich granic, a nie bezmyślna brawura.

Medal zawieszono na zielonej szarfie urozmaiconej złotymi akcentami, na której umieszczono herb miasta oraz logotyp Garmin Półmaratonu Gdańsk. Przypomina to o bogatych tradycjach handlowych miasta. Zielony kolor nawiązuje do Pomorza i Kaszub oraz symbolizuje witalność, a złote dodatki to odniesienie do zamożności portu, do którego sprowadzano drogocenne dobra, m.in. dzięki legendarnemu Jedwabnemu Szlakowi. Herb na szarfie akcentuje więź z Gdańskiem – miastem o morskich korzeniach, ceniącym wolność.

– Chcieliśmy stworzyć medal, który będzie czymś więcej niż tylko pamiątką z biegu. To opowieść o Gdańsku, jego symbolach i wartościach, które są bliskie również biegaczom. Neptun symbolizuje siłę, róża wiatrów wyznacza kierunek, a historyczna dewiza przypomina, że największe cele osiąga się odważnie, ale mądrze –

Powyższe słowa przekazał dyrektor Garmin Półmaratonu Gdańsk, Rafał Zakrzewski.

Rekordowa edycja i trasa Garmin Półmaratonu Gdańsk

Ten piękny medal z pewnością ucieszy biegaczy, którzy 27 września 2026 roku wezmą udział w XIII Garmin Półmaratonie Gdańsk. Impreza odbywa się regularnie od 2014 roku. Po zeszłorocznej frekwencji wynoszącej 6500 uczestników, wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona pobije wszelkie rekordy. Lista startowa zbliża się do pułapu 10 000 zgłoszeń, co potwierdza status biegu jako jednego z liderów w kraju.

Duże zainteresowanie wymusza pewne modyfikacje w planie. Zawodnicy wystartują na ulicy przed Polsat Plus Areną Gdańsk, co zapewni większy komfort na początku. Atrakcyjnym dodatkiem do sportowego weekendu będzie Nocna Piątka, czyli bieg na 5 km wzbogacony o iluminacje, pokazy laserowe i występy DJ-a. Zwiększy się także strefa EXPO i obszar Biura Zawodów.

Zadbano też o najmłodszych, którzy wezmą udział w cyklu Junior Gdańsk. Dzieci rywalizować będą na dystansach 200, 500 oraz 1000 metrów.

Każdy biegacz, bez względu na to, czy walczy o nowy rekord, czy debiutuje na tym dystansie, podąża w tym samym kierunku.

Neptun wyczekuje na finiszu. Pora obrać dobry kierunek – kieRUNek Gdańsk!

Rejestracja jest dostępna pod adresem: https://polmaratongdansk.pl/formularz-zgloszeniowy/

Harmonogram wydarzenia

26.09.2026 (sobota)

17:00 – Junior Gdańsk – zmagania najmłodszych na odcinkach 200, 500 i 1000 m

20:00 – Nocna Piątka – bieg na 5 km, pełen efektów świetlnych i przy wsparciu kibiców

27.09.2026 (niedziela)

10:00 – Garmin Półmaraton Gdańsk – 21,0975 km rywalizacji i fantastycznych widoków, z opcją startu w sztafecie

Radio ESKA objęło to wydarzenie swoim oficjalnym patronatem.