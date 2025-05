Co z tą wiosną?

Rurociągi w morzu bałtyckim. Co w przypadku awarii?

W ćwiczeniach przeprowadzonych na Martwej Wiśle w Gdańsku, oprócz służb PERN, w tym technicznych, ochrony środowiska i zakładowej straży pożarnej, uczestniczyły też m.in. Państwowa Straż Pożarna oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Ćwiczenia odbyły się we wtorek.

Tego typu ćwiczenia to kluczowy element systemu bezpieczeństwa infrastruktury PERN. Testujemy nasze procedury, współpracę między służbami oraz skuteczność sprzętu

- podkreślił kierownik działu północnego spółki Łukasz Gryglewicz, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Ćwiczenia na Bałtyku. Awarie rurociągów

Jak wyjaśniła firma, w ramach ćwiczeń zadaniem służb było opanowanie wycieku i zabezpieczenie rurociągu, neutralizacja plamy ropy naftowej na rzece i działania ratownictwa ekologicznego oraz jak najszybsze przywrócenie transportu na uszkodzonym odcinku. Na wodzie działania prowadziły specjalistyczne łodzie i pontony, ustawiono zapory, z powietrza sytuację monitorowały drony, natomiast na lądzie pojawiły się beczkowozy i sprzęt do izolacji wycieku.

Jednym z epizodów ćwiczeń była budowa drogi tymczasowej, umożliwiającej dojazd w trudnym terenie oraz wykorzystanie tymczasowych zbiorników do substancji ropopochodnych o pojemności 100 metrów sześc. każdy, w które PERN doposażył się w ostatnim czasie

- zaznaczyła spółka.

Przedsiębiorstwo zwróciło uwagę, że tak duże awarie, jak symulowane podczas ćwiczeń na Martwej Wiśle w Gdańsku, wymagają współpracy wielu komórek spółki - poza usuwaniem skutków zdarzenia oraz naprawą rurociągu, należy wprowadzić korekty w harmonogramach tłoczeń magistralą, uzgodnić je z kontrahentami i jednocześnie zapewnić pracownikom na miejscu awarii całą logistykę.

Co to jest PERN? Szczegółowe informacje

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca i paliw płynnych.

W Polsce firma zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześc., a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.