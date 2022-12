Natalka mieszkała z matką w namiocie. Wiemy, kto zaopiekuje się dwulatką!

CO UJAWNIŁ DZIENNIKARZ?

Gdańsk. Dwulatka mieszkała w namiocie z mamą

O tej szokującej sprawie policja z Gdańska poinformowała w listopadzie. Mundurowi otrzymali wówczas informację, że w namiocie w lesie przy al. Jana Pawła II może przebywać dziecko. Stróże prawa udali się na miejsce. Policjanci wylegitymowali mężczyznę i dwie kobiety, w tym 24-letnią matkę dziecka. Z namiotu wydobywał się dym papierosowy. Dwuletnia Natalka była wyziębiona. Miała na sobie koszulkę z krótkimi rękawami. Mundurowi okryli dziecko kocami i folią termiczną i wezwali karetkę. - Po wstępnym badaniu dziewczynki lekarz stwierdził, że dziecko jest wychłodzone, głodne i ma infekcję górnych dróg oddechowych. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania. 24-letnia matka dwulatki została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu - opisała zajście policja. Okazało się, że 24-letnia Alina, mama Natalki, jest bezdomna. Mieszkała z córką w namiocie od października mimo niesprzyjającej aury. Sprawą zajął się sąd rodzinny. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby, nad którą ma się obowiązek opieki, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura nie chciała jej aresztować, bo 24-latka stawiła się na wskazane dla niej miejsce tymczasowego pobytu.

Co dalej z dwulatką z Gdańska? Sąd podjął decyzję!

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Łukasz Zioła poinformował, że w tej sprawie wydano dwa postanowienia. Natalka będzie teraz przebywała pod opieką ojca. - Ustalenie miejsca pobytu przy ojcu było podyktowane zgłoszeniem się ojca dziecka, posiadaniem odpowiednich warunków do sprawowania opieki w miejscu zamieszkania i podjęciem faktycznej opieki nad dzieckiem przez niego w trakcie hospitalizacji - powiedział Zioła.

Sąd zmienił postanowienie zabezpieczające dotyczące pieczy zastępczej poprzez ustanowienie nadzoru kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej i zobowiązał rodziców do podjęcia współpracy z asystentem rodziny i realizowania planu pracy z rodziną, zaś kurator i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie (woj. lubelskie) zostali zobowiązani do składania sprawozdań raz w miesiącu.

Sprawa o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej rozstrzygnie się przed Sądem Rejonowym w Krasnymstawie. Zioła zaznaczył, że sąd zmienił także wcześniejsze postanowienie dotyczące udzielonego zabezpieczenia poprzez wskazanie PCPR w Krasnymstawie do wykonania postanowienia o umieszczeniu małoletniej w pieczy zastępczej. Co prawda decyzja sądu nie jest prawomocna i strony mogą złożyć zażalenie, jednak jest ona wykonalna w trybie natychmiastowym. Natalka trafi do ojca po zakończeniu hospitalizacji.

