Gdańsk nocą bez procentów. Radni przegłosowali zakaz sprzedaży alkoholu

Kilkanaście kobiet wykorzystanych do zarabiania. Atakowali na popularnym portalu. Wielka akcja CBŚP

Gdańsk wprowadza prohibicję! Od września kupisz alkohol tylko do 22

Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano we wszystkich sklepach i na stacjach benzynowych na terenie Gdańska. Nie obejmie on jednak lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, bary czy puby, które nadal będą mogły serwować alkohol w tych godzinach. Ograniczenie nie dotyczy również strefy zastrzeżonej na lotnisku, czyli sklepów wolnocłowych dostępnych dla podróżnych po kontroli bezpieczeństwa.

Za wprowadzeniem nocnej prohibicji głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciw, a siedem osób wstrzymało się od głosu. W trakcie sesji wiceprezydentka Gdańska, Monika Chabior, wyjaśniła, że decyzja o zmianach w polityce alkoholowej jest odpowiedzią na liczne skargi mieszkańców dotyczące problemów z nadużywaniem alkoholu.

Nocna prohibicja w Gdańsku. Czy zmniejszy liczbę interwencji?

Radni popierający uchwałę argumentowali, że ograniczenie dostępności alkoholu w nocy może przyczynić się do spadku liczby interwencji policji i straży miejskiej, a także zmniejszyć liczbę aktów wandalizmu i zakłócania porządku publicznego. Podkreślili, że przedsiębiorcy mają czas do września, aby dostosować się do nowych przepisów.

Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, Cezary Śpiewak-Dowbór, zachęcał do głosowania "za", podkreślając, że prace nad projektem uchwały trwały wiele miesięcy. Z kolei przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska, Katarzyna Czerniewska, powołała się na ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaznaczając, że projekt był konsultowany z radami dzielnic.

Wiceprezydent Gdańska, Piotr Borawski, zwrócił uwagę na pozytywne skutki wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu, gdzie liczba interwencji związanych z alkoholem spadła. Przypomniał statystyki policyjne i dane dotyczące liczby osób odwiezionych do izby wytrzeźwień, które potwierdzają skuteczność tego rozwiązania.

Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Rakowski, krytycznie odniósł się do uchwały, nazywając jej zwolenników "strażnikami trzeźwości". Jego zdaniem problem dotyczy głównie Śródmieścia, a walka z nadużywaniem alkoholu powinna odbywać się w inny sposób. Radny PiS, Andrzej Skiba, zasugerował wprowadzanie zakazu w poszczególnych dzielnicach, a nie w całym mieście. Radny Marcin Mickun z KO zachęcał władze miasta do wprowadzenia jeszcze bardziej restrykcyjnych przepisów.

Gdańsk nocą bez procentów. Radni przegłosowali zakaz sprzedaży alkoholu

Oprócz nocnej prohibicji, radni podjęli również uchwały dotyczące lokalizacji sklepów z alkoholem oraz liczby zezwoleń na sprzedaż. Od 1 stycznia 2026 roku sklepy te będą musiały znajdować się w odległości co najmniej 75 metrów od miejsc chronionych, takich jak szkoły czy placówki dla bezdomnych. Zmieniona zostanie również liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W Polsce w latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło 176 gmin, a 9 gmin uchyliło ten zakaz. Wśród dużych miast, które zdecydowały się na prohibicję w całym mieście, są m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska.

W Warszawie zbliża się nocna prohibicja! Co na to mieszkańcy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.