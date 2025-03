Szukasz dodatkowego zarobku? Tu płacą nawet 75 zł na godzinę!

Spis treści

Jakie są sposoby na dodatkowy dochód?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób szuka dodatkowych źródeł dochodu. Wysokie ceny i rosnące koszty życia sprawiają, że pensja często nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. Na szczęście istnieje wiele sposobów na dorobienie do wypłaty.

Jednym z najpopularniejszych sposobów na dodatkowy zarobek jest oczywiście praca dorywcza. Oferty tego typu można znaleźć w internecie, gazetach, a także poprzez agencje pracy tymczasowej. Popularne zajęcia dorywcze to m.in. udzielanie korepetycji, opieka nad dziećmi, wyprowadzanie psów, czy prace sezonowe. Co ciekawe, mało znaną, lecz bardzo dobrze płatną pracą sezonową jest m.in. zbieranie ślimaków! Szczegóły poniżej.

75 zł na godzinę za zbieranie ślimaków! To niespotykana oferta

Jak podaje portal Top.pl sezon na zbieranie ślimaków winniczków rusza już w drugiej połowie kwietnia. Wielkimi krokami nadchodzi więc szansa na dodatkowy zarobek, który może sięgnąć nawet 75 zł za godzinę. Dla wielu osób to atrakcyjna perspektywa, pozwalająca podreperować domowy budżet lub odłożyć na wakacje. Ale czy rzeczywiście jest to tak proste i opłacalne, jak się wydaje?

Zbieranie ślimaków - ile można zarobić?

Stawki za kilogram ślimaków winniczków w skupach wynoszą około 5 zł. Doświadczony zbieracz potrafi zebrać od 10 do 15 kilogramów w ciągu godziny, co daje od 50 do 75 zł zarobku. W ciągu całego sezonu, który trwa 30 dni między 20 kwietnia a 31 maja, wprawieni zbieracze mogą zebrać nawet tonę ślimaków, co przekłada się na zarobek rzędu 5000 zł.

Jak legalnie zbierać ślimaki?

Zbieranie ślimaków winniczków to pozornie proste zajęcie, które w rzeczywistości wymaga wiedzy i przygotowania. Kluczowe jest znalezienie odpowiednich miejsc - wilgotnych ogrodów, parków, lasów i pól, szczególnie po deszczu. Niezbędne jest również wyposażenie, takie jak przewiewne worki lub plastikowe pojemniki, zapewniające bezpieczny transport.

Najważniejsze są jednak regulacje prawne. Zbiór ślimaków winniczków jest dozwolony tylko w wyznaczonym okresie i pod pewnymi warunkami. Średnica muszli musi być większa niż 30 mm, a zbierający musi posiadać zezwolenie wydane przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, właściwego dla danego obszaru.

